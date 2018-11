Os funerais budistas do bilionário tailandês proprietário do clube Leicester City, da Premier League inglesa de futebol, falecido em um acidente de helicóptero, começaram neste sábado (3) em Bangcoc, donde espera-se a presença dos jogadores do time.

Esta cerimônia deve durar vários dias no templo Thepsirin, acompanhada pelos salmos dos monges budistas.

O corpo de Vichai Srivaddhanaprabha, morto em 27 de outubro no acidente de seu helicóptero após assistir uma partida do Leicester City, será conservado 100 dias antes de sua incineração.

Membros da equipe do clube inglês viajarão de avião para Bangcoc, neste sábado à noite, depois de disputarem uma partida contra o Cardiff City.

Aos 60 anos, Vichai Srivaddhanaprabha era o quinto homem mais rico da Tailândia, segundo a classificação da Forbes, com uma fortuna estimada em cinco bilhões de dólares.

O absolutamente inesperado título do Leicester na Premier League em 2016, pelas mãos do técnico italiano Claudio Ranieri, também contribuiu para criar o mito de seu presidente tailandês.

* AFP