O JEC/Krona foi derrotado no jogo de ida pelas quartas de final da Liga Nacional. Atual campeão, o Tricolor caiu diante do Sorocaba, por 4 a 2, sexta-feira, no interior de São Paulo. O confronto de volta será no próximo sábado, às 20h15min, no Centreventos Cau Hansen.

Para avançar, a equipe precisa vencer e forçar a prorrogação. Se isso acontecer, terá a vantagem do empate em seguida, pois fez a melhor campanha da primeira fase. Os paulistas atuam pela igualdade no tempo normal. Na semifinal, o adversário sai do duelo entre Corinthians e Pato Futsal.

Atrás do placar na busca da semifinal

A primeira metade teve uma boa atuação do goleiro Willian, mas vantagem do Sorocaba. O JEC/Krona abriu o placar com Genaro, porém não suportou a pressão dos mandantes. O arqueiro do Tricolor se destacou ao espalmar arremates difíceis de Foglia, Lino e Rodrigo, além de contar com a sorte nas três bolas que foram nas traves.

Mas a pressão dos paulistas foi tamanha que o JEC/Krona não conseguiu se manter à frente do placar até o intervalo. Em ritmo intenso, o empate foi na pancada de Kevin após jogada que teve participação de Falcão. Pouco depois, Pixote arrematou com força para vazar a meta catarinense. Ainda deu tempo para o terceiro gol do Sorocaba anotado por Lino em chute que desviou na defesa.

A etapa final começou com o Sorocaba em cima. Foglia soltou a pancada e acertou o travessão. No JEC/Krona, Willian seguiu como destaque. Ele pegou o chute de Rodrigo e depois, com a perna, a batida rasteira de Marcel. Mas, quando Foglia ficou com o rebote após potente arremate de Rodrigo, não teve defesa: 4 a 1.

Com o apoio da torcida, os paulistas seguiram criando chances. Em mais um chute de Rodrigo, Willian defendeu. O JEC/Krona chegou com Raul, mas ele parou no goleiro Tiago. Depois disso, o Sorocaba cometeu a quinta falta restando 13 minutos para o fim. Isso obrigou o time a ficar mais atento. O Tricolor foi ao ataque. Bruninho e Sinésio fizeram arremates que passaram ao lado da meta sorocabana. A equipe catarinense colocou o goleiro-linha e chegou ao segundo tento com Raul, de calcanhar.