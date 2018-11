A Juventus (1º) venceu o Cagliari (13º) por 3 a 1, neste sábado, e manteve os seis pontos de vantagem para Inter de Milão (2º) e Napoli (3º) na 11ª rodada do Campeonato Italiano.

A Velha Senhora contou com gols do argentino Paulo Dybala (1º minuto), do colombiano Cuadrado (87) e gol contra do croata Filip Bradaric (83). O time visitante diminuiu com o brasileiro João Pedro (36).

Mais cedo, a Inter de Milão goleou a Genoa (11º) por 5 a 0 e recuperou a vice-liderança da Serie A por conta do melhor saldo de gols que os napolitanos.

Ambos os times estão empatados com 25 pontos, mas o time de Milão conta com a vantagem de saldo mais positivo (15 contra 12).

Roberto Gagliardini (14 e 49 minutos), Matteo Politano (16), o português João Mario (90+1) e o belga Radja Nainggolan (90+4) fizeram os gols da vitória.

Em outro jogo do dia, a Roma (7º) empatou em 1 a 1 em visita à Fiorentina (6º).

No domingo, o Milan (4º) enfrenta a Udinese (16º) para manter a sequência crescente e se aproximar do primeiro pelotão.

-- Programação e resultados da 11ª rodada do Campeonato Italiano

- Sexta-feira:

Napoli - Empoli 5 - 1

- Sábado:

Inter - Genoa 5 - 0

Fiorentina - Roma 1 - 1

Juventus - Cagliari 3 - 1

- Domingo:

(09h30) Lazio - SPAL

(12h00) Sampdoria - Torino

Parma - Frosinone

Chievo - Sassuolo

(15h00) Bologna - Atalanta

(17h30) Udinese - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 31 11 10 1 0 24 8 16

2. Inter 25 11 8 1 2 21 6 15

3. Napoli 25 11 8 1 2 24 12 12

4. Milan 18 10 5 3 2 20 14 6

5. Lazio 18 10 6 0 4 13 12 1

6. Fiorentina 16 11 4 4 3 17 9 8

7. Roma 16 11 4 4 3 18 14 4

8. Sampdoria 15 10 4 3 3 14 7 7

9. Sassuolo 15 10 4 3 3 17 16 1

10. Torino 14 10 3 5 2 12 12 0

11. Genoa 14 11 4 2 5 16 24 -8

12. Parma 13 10 4 1 5 10 14 -4

13. Cagliari 13 11 3 4 4 10 14 -4

14. Atalanta 12 10 3 3 4 17 12 5

15. SPAL 12 10 4 0 6 8 13 -5

16. Udinese 9 10 2 3 5 10 15 -5

17. Bologna 9 10 2 3 5 8 14 -6

18. Empoli 6 11 1 3 7 10 20 -10

19. Frosinone 5 10 1 2 7 9 24 -15

20. Chievo -1 10 0 2 8 8 26 -18

