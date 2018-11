O Lyon (4º) conseguiu apenas um empate em 1 a 1 com o Bordeaux (8º), neste sábado, pela 12ª rodada da Ligue 1, e perdeu a oportunidade de subir ao pódio da competição.

Houssem Aouar abriu o placar, aos 45 minutos do primeiro tempo, mas os visitantes empataram com o dinamarquês Andreas Cornelus aos 28 da etapa final.

O time lionês tem 21 pontos, um a menos que o Montpellier (3º), que encerra a rodada no domingo recebendo o Olympique de Marselha (5º).

Em outros jogos do dia, destaque para a derrota do Monaco (19º) de Thierry Henry por 1 a 0 na visita ao Reims (8º). Mathieu Cafaro fez o único gol do jogo aos 24 minutos do primeiro tempo.

O Nice (9º) venceu o Amiens (18º) por 1 a 0, enquanto o Nimes (12º) goleou o Dijon (17º) fora de casa por 4 a 0.

Na liderança, o Paris Saint-Germain vê todos do topo com muita tranquilidade. A equipe tem 100% de aproveitamento e abriu 11 pontos de vantagem para o segundo colocado Lille, depois de vencer o duelo direto por 2 a 1 na sexta-feira.

-- Programação e resultados da 12ª rodada do Campeonato francês

- Sexta-feira:

PSG - Lille 2 - 1

- Sábado:

Lyon - Bordeaux 1 - 1

Nice - Amiens 1 - 0

Strasbourg - Toulouse 1 - 1

Caen - Rennes 1 - 2

Dijon - Nîmes 0 - 4

Reims - Monaco 1 - 0

- Domingo:

(12h00) Nantes - Guingamp

(14h00) Saint-Etienne - Angers

(18h00) Montpellier - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 36 12 12 0 0 41 7 34

2. Lille 25 12 8 1 3 21 10 11

3. Montpellier 22 11 6 4 1 17 7 10

4. Lyon 21 12 6 3 3 19 14 5

5. Olympique de Marselha 19 11 6 1 4 22 18 4

6. Strasbourg 17 12 4 5 3 20 16 4

7. Saint-Etienne 17 11 4 5 2 13 14 -1

8. Reims 17 12 4 5 3 8 10 -2

9. Nice 17 12 5 2 5 9 14 -5

10. Bordeaux 15 12 4 3 5 14 15 -1

11. Rennes 15 12 4 3 5 15 18 -3

12. Nîmes 14 12 3 5 4 18 19 -1

13. Toulouse 14 12 3 5 4 11 20 -9

14. Angers 12 11 3 3 5 13 15 -2

15. Nantes 12 11 3 3 5 14 17 -3

16. Caen 11 12 2 5 5 11 16 -5

17. Dijon 11 12 3 2 7 12 21 -9

18. Amiens 10 12 3 1 8 12 21 -9

19. Monaco 7 12 1 4 7 12 18 -6

20. Guingamp 7 11 1 4 6 7 19 -12

