O Paris Saint-Germain segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês, depois de vencer o Lille (2º) por 2 a 1 na abertura da 12ª rodada da competição, resultado que estabelece novo recorde para o time da capital.

A equipe bateu o recorde do Tottenham de melhor início de temporada. O time inglês detinha a marca de 11 vitórias seguidas no início do Campeonato Inglês da temporada 1960-61, mas o recorde agora está em mãos de Neymar e companhia após a 12ª vitória desde o início da competição

Kylian Mbappé abriu o placar, aos 24 minutos da segunda etapa, e Neymar deixou o dele para garantir a vitória aos 38. Pépé fez o gol dos visitantes cobrando pênalti, aos 48, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

O PSG abriu 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, o que dá tranquilidade para a equipe se preparar para o confronto contra a Napoli na Liga dos Campeões.

-- Programação e resultados da 12ª rodada do Campeonato francês

- Sexta-feira:

PSG - Lille 2 - 1

- Sábado:

(13h00) Lyon - Bordeaux

(16h00) Nice - Amiens

Strasbourg - Toulouse

Caen - Rennes

Dijon - Nîmes

Reims - Monaco

- Domingo:

(12h00) Nantes - Guingamp

(14h00) Saint-Etienne - Angers

(18h00) Montpellier - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 36 12 12 0 0 41 7 34

2. Lille 25 12 8 1 3 21 10 11

3. Montpellier 22 11 6 4 1 17 7 10

4. Lyon 20 11 6 2 3 18 13 5

5. Olympique de Marselha 19 11 6 1 4 22 18 4

6. Saint-Etienne 17 11 4 5 2 13 14 -1

7. Strasbourg 16 11 4 4 3 19 15 4

8. Bordeaux 14 11 4 2 5 13 14 -1

9. Reims 14 11 3 5 3 7 10 -3

10. Nice 14 11 4 2 5 8 14 -6

11. Toulouse 13 11 3 4 4 10 19 -9

12. Angers 12 11 3 3 5 13 15 -2

13. Nantes 12 11 3 3 5 14 17 -3

14. Rennes 12 11 3 3 5 13 17 -4

15. Caen 11 11 2 5 4 10 14 -4

16. Nîmes 11 11 2 5 4 14 19 -5

17. Dijon 11 11 3 2 6 12 17 -5

18. Amiens 10 11 3 1 7 12 20 -8

19. Monaco 7 11 1 4 6 12 17 -5

20. Guingamp 7 11 1 4 6 7 19 -12

* AFP