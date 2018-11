Vinícius Jr. saiu do banco para ser decisivo na vitória por 2 a 0 do Real Madrid (9º) sobre o Valladolid (6º), neste sábado, pela 11ª rodada da LaLiga, enquanto o Barcelona venceu o Rayo Vallecano de virada (3-2) nos minutos finais.

O uruguaio Luis Suárez marcou o gol da vitória catalã aos 45 minutos do segundo tempo. Antes, o próprio centro-avante abriu o placar, aos 10 da primeira etapa. José Ángel Pozo (35 minutos) e Álvaro García (57) viraram o jogo para os anfitriões, mas o francês Ousmane Dembele (87) empatou.

Com os dois gols na partida, Suárez assumiu a artilharia isolada do campeonato espanhol. O Barça tem 24 pontos, quatro unidades de vantagem para Atlético de Madrid (2º) e Alavés (3º), que enfrenta o Eibar (15º) no domingo.

O Real Madrid está a sete pontos de distância, depois de encerrar sequência de cinco jogos sem vitória, com direito a goleada de 5 a 1 no clássico contra o Barcelona na última rodada. O vexame custou o cargo de Julen Lopetegui e valeu a nomeação de Santiago Solari como interino.

Sem apresentar bom futebol, os merengues ganharam fôlego com a entrada do jovem atacante brasileiro aos 28 minutos do segundo tempo. Mesmo com poucos minutos em campo, o jogador foi decisivo e participou dos lances dos dois gols.

No primeiro, Vinícius se livrou da marcação invadindo a área e chutou. A bola não teria direção do gol, mas acabou desviando em Kiko Olivas e morreu no fundo das redes, aos 38 minutos. O gol foi validado como contra.

Aos 41, o jovem tocou para Karim Benzema dentro da área e o francês acabou derrubado. Sergio Ramos foi para a cobrança do pênalti e deu números finais ao jogo, aos 43.

O Real Madrid está a quatro pontos de distância do líder Barcelona, que encara o Rayo Vallecano (19º) fora de casa no último jogo do sábado.

Em outro jogo já disputado da rodada, o Atlético de Madrid (2º) empatou em 1 a 1 com o Leganés (18º). O francês Antoine Griezmann cobrou falta para abrir o placar para os colchoneros, aos 24 da segunda etapa, mas o argentino Guido Carrillo empatou aos 37.

Já o Girona (9º) venceu por 1 a 0 na visita ao Valencia (14º).

-- Programação e resultados da 11ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sábado:

Leganés - Atlético de Madrid 1 - 1

Real Madrid - Valladolid 2 - 0

Valencia - Girona 0 - 1

Rayo Vallecano - Barcelona 2 - 3

- Domingo:

(09h00) Eibar - Alavés

(13h15) Villarreal - Levante

(15h30) Real Sociedad - Sevilla

SD Huesca - Getafe

(17h45) Betis - Celta Vigo

- Segunda-feira:

(18h00) Espanyol - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 21 10 6 3 1 28 12 16

2. Atlético de Madrid 20 11 5 5 1 13 6 7

3. Alavés 20 10 6 2 2 14 9 5

4. Sevilla 19 10 6 1 3 22 13 9

5. Espanyol 18 10 5 3 2 14 8 6

6. Real Madrid 17 11 5 2 4 16 14 2

7. Levante 16 10 5 1 4 16 15 1

8. Valladolid 16 11 4 4 3 9 9 0

9. Getafe 15 10 4 3 3 10 8 2

10. Celta Vigo 13 10 3 4 3 17 13 4

11. Girona 13 10 3 4 3 12 14 -2

12. Real Sociedad 12 10 3 3 4 12 13 -1

13. Betis 12 10 3 3 4 5 9 -4

14. Valencia 11 10 1 8 1 7 8 -1

15. Eibar 11 10 3 2 5 10 17 -7

16. Athletic Bilbao 10 10 1 7 2 11 15 -4

17. Villarreal 9 10 2 3 5 8 10 -2

18. Leganés 9 11 2 3 6 9 16 -7

19. Rayo Vallecano 6 10 1 3 6 10 20 -10

20. SD Huesca 5 10 1 2 7 8 22 -14

* AFP