O brasileiro Arthur Zanetti conquistou a medalha de prata nas argolas, nesta sexta-feira, no mundial de ginástica em Doha, enquanto a americana Simone Biles sagrou-se campeã pela 13ª vez em mundiais ao vencer no salto sobre a mesa.

Zanetti fez 15.100 pontos, sendo superado pelo rival grego Eleftherios Petrounias, que cravou 15.366 para conquistar pela terceira vez seguida o título no aparelho. O italiano Marco Lodadio completou o pódio com 14.900 pontos.

Biles também conquistou a prata nas barras assimétricas (14.700), sendo superada por Nina Derwael (15.200), a primeira belga a se sagrar campeã do mundo na ginástica artística. A alemã Elisabeth Seitz (14,600) completou o pódio.

No cavalo com alças, o chinês Xiao Ruoteng conquistou o ouro superando o defensor do título, o britânico Max Whitlock. Ambos conquistaram 15.166 pontos, mas o asiático levou a melhor graças a melhor nota de execução (8.566 contra 8.366). O bronze ficou com o taiwanês Chih Kai Lee (14.966).

O russo Artur Dalaloyan venceu no solo com 14.900 pontos, com o japonês Kenzo Shirai (14.866) e o filipino Carlos Yulo (14.600) completando o pódio.

-- Resultados de sexta-feira no Mundial de ginástica em Doha:

HOMENS:

- Solo:

1. Artur Dalaloyan (RUS) 14,900 pontos

2. Kenzo Shirai (JPN) 14,866

3. Carlos Yulo (PHI) 14,600

4. Yul Moldauer (EUA) 14,566

5. Artem Dolgopyat (ISR) 14.566

6. Nikita Nagornyy (RUS) 14,500

7. Samuel Mikulak (EUA) 14,233

8. Kazuma Kaya (JPN) 14,100

9. Ahmet Onder (TUR) 13,833

- Cavalo com alças:

1. Xiao Ruoteng (CHN) 15,166 pontos

2. Max Whitlock (GBR) 15,166

3. Chih Kai Lee (TPE) 14,966

4. Samuel Mikulak (EUA) 14,333

5. Nariman Kurbanov (KAZ) 13,400

6. Nikita Nagornyy (RUS) 12,533

7. David Belyavskiy (RUS) 11,833

8. Cyril Tommasone (FRA) 11,500

- Argolas:

1. Eleftherios Petrounias (GRE) 15,366 pontos

2. Arthur Zanetti (BRA) 15,100

3. Marco Lodadio (ITA) 14,900

4. Artur Tovmasyan (ARM) 14,766

5. Nikita Nagornyy (RUS) 14,733

6. Vahagn Davytyan (ARM) 14,733

7. Nikita Simonov (AZE) 14,266

8. Igor Radivlov (UKR) 14,133

MULHERES

- Salto sobre a mesa:

1. Simone Biles (EUA) 15,366 pontos

2. Shallon Olsen (CAN) 14,516

3. Alexa Moreno (MEX) 14,508

4. Oksana Chusovitina (UZB) 14,300

5. Yeo Seo-jeong (KOR) 14,233

6. Liu Jinru (CHN) 14,150

7. Elsabeth Black (CAN) 14,116

8. Pyon Rye Yong (PRK) 13,616

- Barras assimétricas:

1. Nina Derwael (CAN) 15,200 pontos

2. Simone Biles (EUA) 14,700

3. Elisabeth Seitz (ALE) 14,600

4. Luo Huan (CHN) 14,500

5. Allia Mustafina (RUS) 14,433

6. Morgan Hurd (EUA) 14,433

7. Rebecca Downie (GBR) 13,333

8. Jonna Adlerteg (SUE) 13,166

* AFP