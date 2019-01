O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral Benjamin Pavard, campeão do mundo com a França em 2018 e que assinou contrato de cinco temporadas com o clube bávaro.

"Contratamos Benjamin Pavard a partir de 1º de julho de 2019. Assinou contrato de cinco anos. É um jovem jogador e campeão do mundo. Estamos muito felizes e orgulhosos de ter podido trazer um jogador assim para o Bayern", indicou o diretor esportivo Hasan Salihamidzic.

Segundo a imprensa alemã, o Bayern vai pagar 25 milhões de euros ao Stuttgart pelo passe do lateral de 22 anos. A contratação deve ser a primeira grande operação no projeto do Bayern em rejuvenescer seu elenco.

Vários veteranos, como o brasileiro Rafinha (33 anos), Robben (34) e Ribéry (35) não continuarão no clube. Outras peças importantes da equipe nos últimos anos, como Hummels, Boateng, Müller e Neuer tampouco têm garantida a continuidade.

* AFP