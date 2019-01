O Manchester City (2º) voltou com força à disputa do título da Premier League, nesta quinta-feira, depois de vencer o Liverpool (1º) por 2 a 1 para quebrar a invencibilidade dos Reds e diminuir a distância do líder para quatro pontos.

Os Citizens saíram na frente com o argentino Sergio Agüero, aos 40 minutos do primeiro tempo, mas o brasileiro Roberto Firmino empatou para o Liverpool aos 19 da segunda etapa. O alemão Leroy Sané foi o herói do jogo ao garantir a vitória dos anfitriões, aos 27.

O City só tinha vencido um dos últimos 11 confrontos contra o Liverpool, encerrando sequência ruim contra os Reds, que pareciam encaminhados para encerrar uma seca de títulos do campeonato Inglês que dura desde 1990.

A vitória devolve aos comandados de Pep Guardiola a segunda colocação com 50 pontos, a quatro unidades do time de Jurgen Klopp. Tottenham (48 pontos) e Chelsea (44) fecham respectivamente a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Arsenal (41) e Manchester United (38) vêm logo atrás, na quinta e sexta colocações respectivamente, em busca de se aproximarem da disputa da principal competição europeia.

-- Programação e resultados da 21ª rodada do Campeonato Inglês

- Terça-feira:

Everton - Leicester 0 - 1

Arsenal - Fulham 4 - 1

Cardiff City - Tottenham 0 - 3

- Quarta-feira:

Wolverhampton - Crystal Palace 0 - 2

Chelsea - Southampton 0 - 0

Huddersfield Town - Burnley 1 - 2

West Ham - Brighton and Hove Alb 2 - 2

AFC Bournemouth - Watford 3 - 3

Newcastle - Manchester United 0 - 2

- Quinta-feira:

Manchester City - Liverpool 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 54 21 17 3 1 49 10 39

2. Manchester City 50 21 16 2 3 56 17 39

3. Tottenham 48 21 16 0 5 46 21 25

4. Chelsea 44 21 13 5 3 38 16 22

5. Arsenal 41 21 12 5 4 46 31 15

6. Manchester United 38 21 11 5 5 43 32 11

7. Leicester 31 21 9 4 8 25 23 2

8. Watford 29 21 8 5 8 30 31 -1

9. Wolverhampton 29 21 8 5 8 23 25 -2

10. West Ham 28 21 8 4 9 29 32 -3

11. Everton 27 21 7 6 8 31 31 0

12. AFC Bournemouth 27 21 8 3 10 31 40 -9

13. Brighton and Hove Alb 26 21 7 5 9 24 29 -5

14. Crystal Palace 22 21 6 4 11 19 26 -7

15. Newcastle 18 21 4 6 11 15 29 -14

16. Burnley 18 21 5 3 13 21 42 -21

17. Cardiff City 18 21 5 3 13 19 41 -22

18. Southampton 16 21 3 7 11 21 38 -17

19. Fulham 14 21 3 5 13 19 47 -28

20. Huddersfield Town 10 21 2 4 15 13 37 -24

* AFP