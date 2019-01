Como era previsto, o Manchester City, campeão inglês e atual defensor do título da Copa da Liga, não tomou conhecimento do Burton, da 3ª divisão, goleando o modesto rival por incríveis 9 a 0, com direito a quatro gols de Gabriel Jesus, nesta quarta-feira pelas semifinais da competição.

Com a vitória, o City, que ainda enfrentará o Burton no jogo de volta, já pode se dar ao luxo de pensar na final, na qual enfrentará o vencedor do duelo entre Chelsea e Tottenham, que venceu na ida por 1 a 0 com gol de pênalti de Harry Kane.

Além dos quatro gols de Gabriel Jesus (30, 34, 57 e 65 min), marcaram também para o City o belga Kevin De Bruyne (5), o ucraniano Oleksandr Zinchenko (37), Phil Foden (62), Kyle Walker (70) e o argelino Riyad Mahrez (83)

-- Semifinais da Copa da Liga:

- Terça-feira:

Tottenham (D1) - Chelsea (D1) 1-0

Gols

Tottenham: Harry Kane (26, penal)

- Quarta-feira:

Manchester City (D1) - Burton Albion (D3)

Gols:

Manchester City: De Bruyne (5), Gabriel Jesus (30, 34, 57, 65), Zinchenko (37), Foden (62), Walker (70), Mahrez (83)

* AFP