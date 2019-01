Mesmo com Vinícius Jr. titular, o Real Madrid (5º) foi derrotado por 2 a 0 em casa pela Real Sociedad (11ª) e perdeu a oportunidade de se aproximar do pódio do Campeonato Espanhol, depois do empate mais cedo em 1 a 1 entre Atlético de Madrid (2º) e Sevilla (3º).

Numa partida que poderia ter terminado com mais gols, a Real Sociedad se mostrou eficiente e ficou com os três pontos graças aos gols do brasileiro William José (3 min) e de Rubén Pardo (83).

A promessa brasileira Vinícius Jr., de apenas 18 anos, foi titular no Real Madrid e se mostrou a arma mais perigosa do ataque da equipe, mas não conseguiu ajudar os merengues a superar o desfalque de um jogador em campo, após a expulsão de Lucas Vázquez no início do segundo tempo.

A derrota diante de uma equipe que luta para se distanciar da zona de rebaixamento acentua a crise do Real Madrid, que soma uma sexta derrota em 18 jogos no Campeonato Espanhol e que parece já não ter chances de lutar pelo título nacional.

Os comandados do técnico argentino Santiago Solari permanece com 30 pontos e poderá ver o líder Barcelona abrir 10 pontos de vantagem caso o arquirrival vencer o Getafe neste domingo.

Mais cedo, Atlético de Madrid (2º) e Sevilla (3º) empataram em 1 a 1 no confronto direto entre os dois principais perseguidores do Barça.

Os dois gols tiveram sotaque francês: Wissam Ben Yedder abriu o placar para o Sevilla (37 min) e Antoine Griezmann empatou para os Colchoneros antes do intervalo (45).

- Programação e resultados da 18ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Levante - Girona 2 - 2

Espanyol - Leganés 1 - 0

- Sábado:

Valladolid - Rayo Vallecano 0 - 1

Alavés - Valencia 2 - 1

SD Huesca - Betis 2 - 1

- Domingo:

Eibar - Villarreal 0 - 0

Sevilla - Atlético de Madrid 1 - 1

Real Madrid - Real Sociedad 0 - 2

(17h45 GMT-2) Getafe - Barcelona

- Segunda-feira:

(18h00 GMT-2) Celta Vigo - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 17 11 4 2 48 19 29

2. Atlético de Madrid 35 18 9 8 1 26 13 13

3. Sevilla 33 18 9 6 3 31 18 13

4. Alavés 31 18 9 4 5 21 18 3

5. Real Madrid 30 18 9 3 6 26 23 3

6. Betis 26 18 7 5 6 21 21 0

7. Getafe 25 17 6 7 4 18 13 5

8. Espanyol 24 18 7 3 8 19 24 -5

9. Girona 23 18 5 8 5 20 22 -2

10. Levante 23 18 6 5 7 30 34 -4

11. Real Sociedad 22 18 6 4 8 20 20 0

12. Valencia 22 18 4 10 4 16 16 0

13. Eibar 22 18 5 7 6 21 25 -4

14. Celta Vigo 21 17 5 6 6 28 26 2

15. Valladolid 21 18 5 6 7 16 20 -4

16. Leganés 19 18 4 7 7 16 21 -5

17. Villarreal 17 18 3 8 7 19 23 -4

18. Athletic Bilbao 16 17 2 10 5 16 24 -8

19. Rayo Vallecano 16 18 4 4 10 18 32 -14

20. SD Huesca 11 18 2 5 11 17 35 -18

./bds/mcd/am

* AFP