O goleiro belga Thibaut Courtois sofreu lesão muscular, informou o Real Madrid nesta quarta-feira, podendo desfalcar a equipe por até 10 dias.

O arqueiro foi diagnosticado com "lesão de grau 1 no músculo ilíaco esquerdo", de acordo com breve relatório médico da equipe.

Courtois vai ficar de fora dos confrontos contra o Leganés, pelas oitavas de final da Copa do Rei, que começam nesta quarta-feira no Santiago Bernabéu, e contra o Betis na próxima rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid também tem no departamento médico o galês Gareth Bale, o alemão Toni Kroos, Marco Asensio, Mariano e Marcos Llorente.

* AFP