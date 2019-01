O sérvio Novak Djokovic foi eliminado pelo espanhol Roberto Bautista, nesta sexta-feira, e viu o adversário garantir vaga na final do ATP 250 de Doha.

O número 1 do mundo já tinha sofrido para superar as rodadas anteriores. Contra Bautista, Djokovic começou vencendo mas levou a virada com parciais 3-6, 7-6 (8/6) e 6-4 em duas horas e meia de confronto.

É a primeira derrota da temporada para Djokovic, que parecia imbatível desde que recuperou a liderança do ranking mundial, após os títulos em Wimbledon e US Open.

Na outra semifinal, o tcheco Tomas Berdych superou o italiano Marco Cecchinato por 7-6 (8/6) e 6-3 para assegurar a vaga na decisão contra Bautista.

O ATP 250 de Doha é disputado em quadra dura e distribui 1.310.000 euros em premiação.

-- ATP 250 de Doha:

- Simples masculino - semifinal:

Roberto Bautista (ESP/N.7) x Novak Djokovic (SRB/N.1) 3-6, 7-6 (8/6), 6-4

Tomas Berdych (CZE) x Marco Cecchinato (ITA/N.4) 7-6 (8/6), 6-3

* AFP