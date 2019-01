O sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, sofreu para se classificar à segunda rodada do ATP 250 de Doha, derrotando nesta quarta-feira o húngaro Marton Fucsovics (N.36) por 4-6, 6-4 e 6-1, após duas horas de jogo.

Caso os favoritismos se confirmem, Djokovic enfrentará nas semifinais o suíço Stanislas Wawrinka, ex-número 3 do mundo e que aparece atualmente na 66ª colocação do ranking. Nesta quarta, Wawrinka superou o chileno Nicolás Jarry, 43º do ranking ATP, em dois sets, 6-4, 7-6 (7/3).

Antes de um possível duelo com Djokovic, o suíço terá que superar nas quartas de final o espanhol Roberto Bautista (N.24).

O ATP 250 de Doha é disputado em quadra dura e distribui 1.310.000 euros em premiação.

-- ATP 250 de Doha:

- Simples - Segunda rodada:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Márton Fucsovics (HUN) 4-6, 6-4, 6-1

Nikoloz Basilashvili (GEO/N.5) x Andrey Rublev (RUS) 6-3, 6-4

Stanislas Wawrinka (SUI) x Nicolás Jarry (CHI) 6-4, 7-6 (7/3)

Roberto Bautista (ESP/N.7) x Guillermo García-López (ESP) 6-1, 6-4

Dusan Lajovic (SRB) x Ricardas Berankis (LTU) 7-6 (7/4), 0-6, 7-5

Marco Cecchinato (ITA/N.4) x Guido Pella (ARG) desistência

Tomas Berdych (CZE) x Fernando Verdasco (ESP/N.8) 4-6, 6-3, 7-5

Pierre-Hugues Herbert (FRA) x Maximilian Marterer (ALE) 6-3, 6-7 (6/8), 7-6 (8/6)

* AFP