Líder isolado da Premier League, o Liverpool vai protagonizar o principal duelo da 3ª fase de Copa da Inglaterra, nesta segunda-feira, contra o Wolverhampton.

O time de Jürgen Klopp terá viagem incômoda em busca da sonhada tríplice coroa da temporada. Um revés contra os Wolves impossibilitaria a conquista dos três principais títulos do ano, já que os Reds estão voando no Campeonato Inglês e com presença garantida nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Outros grandes times da Premier League têm caminhos teoricamente mais simples na eliminatória.

O Manchester City recebe o Rotherham United, da segunda divisão, enquanto o Tottenham abre a rodada nesta sexta-feira jogando na casa do Tranmere Rovers, da quarta categoria.

O Arsenal viaja para enfrentar o Blackpool (3ª divisão), enquanto Chelsea e Manchester United jogam respectivamente contra Nottingham Forest e Reading, ambos da segunda divisão.

-- Programação da terceira rodada da Copa da Inglaterra, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

(17h45) Tranmere Rovers (4ª) - Tottenham (1ª)

- Sábado:

(10h30) Shrewsbury Town (3ª) - Stoke (2ª)

Bournemouth (1ª) - Brighton (1ª)

West Ham (1ª) - Birmingham (2ª)

Burnley (1ª) - Barnsley (3ª)

Sheffield Wednesday (2ª) - Luton Town (3ª)

Manchester United (1ª) - Reading (2ª)

West Bromwich (2ª) - Wigan (2ª)

(13h00) Bolton (2ª) - Walsall (3ª)

Gillingham (3ª) - Cardiff City (1ª)

Brentford (2ª) - Oxford United (3ª)

Everton (1ª) - Lincoln City (4ª)

Chelsea (1ª) - Nottingham Forest (2ª)

Derby County (2ª) - Southampton (1ª)

Accrington Stanley (3ª) - Ipswich Town (2ª)

Fleetwood Town (3º) - AFC Wimbledon (3ª)

Middlesbrough (2ª) - Peterborough United (3ª)

Aston Villa (2ª) - Swansea (2ª)

(15h30) Blackpool (3ª) - Arsenal (1ª)

Newcastle (1ª) - Blackburn (2ª)

Crystal Palace (1ª) - Grimsby Town (4ª)

Bristol City (2ª) - Huddersfield (1ª)

Norwich City (2ª) - Portsmouth (3ª)

- Domingo:

(12h00) Manchester City (1ª) - Rotherham United (2ª)

Woking (6ª) - Watford (1ª)

Queens Park R. (2ª) - Leeds United (2ª)

Sheffield United (2ª) - Barnet (5ª)

Millwall (2ª) - Hull (2ª)

Preston NE (2ª) - Doncaster Rovers (3ª)

Fulham (1ª) - Oldham Athletic (4ª)

(13h30) Newport County (4ª) - Leicester (1ª)

- Segunda-feira:

(17h45) Wolverhampton (1ª) - Liverpool (1ª)

* AFP