Terceiro colocado da Ligue 1, o Lyon foi surpreendido pelo Strasbourg, nesta terça-feira, e acabou eliminado da Copa da Liga francesa depois de perder em casa por 2 a 1.

Ludovic Ajorque (26 minutos) e Lamine Kone (52) fizeram os gols visitantes, enquanto Bertrand Traore descontou para os anfitriões.

Na quarta-feira, o Paris Saint-Germain terá amplo favoritismo contra o Guingamp, num duelo entre o líder e o lanterna do Campeonato Francês.

Para o PSG, campeão das últimas cinco edições da competição, será a primeira partida como anfitrião em 2019, depois de estrear no novo ano no domingo com uma vitória confortável (4-0) fora de casa sobre o Pontivy (5ª divisão), pela Copa da França.

-- Programação das quartas de final da Copa da Liga:

- Terça-feira:

Lyon - Strasbourg 1 - 2

- Quarta-feira:

(15h45) Monaco - Rennes

(18h05) Bordeaux - Le Havre

(18h05) PSG - Guingamp

* AFP