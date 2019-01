O Manchester United derrotou o Newcastle por 2 a 0 e conquistou uma quarta vitória consecutiva desde que Ole Gunnar Solskjaer assumiu o comando técnico da equipe, enquanto o Chelsea teve que se contentar com um empate sem gol com o Southampton (18º).

Em Newcastle, o United se impôs com gols no segundo tempo do belga Romelu Lukaku (64 min) e Marcus Rashford (80), deixando a equipe treinada pelo espanhol Rafa Benítez na 15ª colocação, a dois pontos da zona de rebaixamento.

Com a vitória, o United aparece na sexta posição com 38 pontos, a três do Arsenal, que na terça-feira goleou por 4 a 1 o Fulham, e a seis do Chelsea, que ocupa provisoriamente a última vaga na próxima Liga dos Campeões.

Nas outras partidas disputadas nesta quarta-feira e válidas pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, o Crystal Palace e o Burnley conseguiram importantes derrotas sobre Wolverhampton (2-1) e Huddersfield (2-1), respectivamente, e se afastaram da zona de rebaixamento.

O grande destaque da rodada acontecerá nesta quinta-feira com o duelo entre Manchester City e Liverpool, no qual os Reds, que lideram a Premier League, poderão abrir 10 pontos de vantagem sobre o time de Pep Guardiola em caso de vitória.

-- Programação e resultados da 21ª rodada do Campeonato Inglês:

- Terça-feira:

Everton - Leicester 0 - 1

Arsenal - Fulham 4 - 1

Cardiff City - Tottenham 0 - 3

- Quarta-feira:

Wolverhampton - Crystal Palace 0 - 2

Chelsea - Southampton 0 - 0

Huddersfield Town - Burnley 1 - 2

West Ham - Brighton and Hove Alb 2 - 2

AFC Bournemouth - Watford 3 - 3

Newcastle - Manchester United 0 - 2

- Quinta-feira:

(18h00) Manchester City - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 54 20 17 3 0 48 8 40

2. Tottenham 48 21 16 0 5 46 21 25

3. Manchester City 47 20 15 2 3 54 16 38

4. Chelsea 44 21 13 5 3 38 16 22

5. Arsenal 41 21 12 5 4 46 31 15

6. Manchester United 38 21 11 5 5 43 32 11

7. Leicester 31 21 9 4 8 25 23 2

8. Watford 29 21 8 5 8 30 31 -1

9. Wolverhampton 29 21 8 5 8 23 25 -2

10. West Ham 28 21 8 4 9 29 32 -3

11. Everton 27 21 7 6 8 31 31 0

12. AFC Bournemouth 27 21 8 3 10 31 40 -9

13. Brighton and Hove Alb 26 21 7 5 9 24 29 -5

14. Crystal Palace 22 21 6 4 11 19 26 -7

15. Newcastle 18 21 4 6 11 15 29 -14

16. Burnley 18 21 5 3 13 21 42 -21

17. Cardiff City 18 21 5 3 13 19 41 -22

18. Southampton 16 21 3 7 11 21 38 -17

19. Fulham 14 21 3 5 13 19 47 -28

20. Huddersfield Town 10 21 2 4 15 13 37 -24

