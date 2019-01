O argentino Diego Maradona foi internado em Buenos Aires, nesta sexta-feira, depois de realizar checagem médica que revelou um sangramento estomacal sem gravidade.

A internação foi realizada antes do retorno de Maradona para o México, após assinar prorrogação de seu contrato como técnico do Dorados de Sinaloa.

"Diego Maradona acertou sua continuidade no Dorados de Sinaloa e continuará como técnico da equipe por toda temporada. Depois de exames médicos de rotina na Argentina, se juntará aos treinos com o elenco", divulgou o advogado do treinador, Matías Morla, em sua conta no Twitter.

Maradona fez análises médicas na Clínica Olivos, na periferia norte de Buenos Aires, mas ficou em observação por uma suposta anomalia em exames de rotina, de acordo com a imprensa argentina.

* AFP