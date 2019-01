O Montpellier desperdiçou oportunidade de entrar provisoriamente no pódio da Ligue 1, nesta terça-feira, depois de perder por 2 a 0 na visita ao Nantes, em partida adiada da 18ª rodada da competição.

Com o revés, o Montpellier se mantém com 30 pontos na quarta colocação, a duas unidades do Lyon.

Em outro jogo adiado por conta dos protestos dos coletes amarelos, Amiens (17º) e Angers (15º) empataram sem gols para se distanciarem da zona de rebaixamento.

-- Programação e resultados da 18ª rodada do Campeonato francês

- Terça-feira:

Nantes - Montpellier 2 - 0

Amiens - Angers 0 - 0

- Disputados anteriormente:

Reims - Strasbourg 2 - 1

Nîmes - Lille 2 - 3

Nice - Saint Etienne 1 - 1

Lyon - Monaco 3 - 0

Caen - Toulouse 2 - 1

- Por jogar:

Guingamp - Rennes

Dijon - Paris SG

Olympique de Marselha - Bordeaux

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 47 17 15 2 0 50 10 40

2. Lille 34 19 10 4 5 29 19 10

3. Lyon 32 18 9 5 4 30 21 9

4. Montpellier 30 18 8 6 4 25 15 10

5. Saint-Etienne 30 18 8 6 4 28 22 6

6. Olympique de Marselha 27 17 8 3 6 30 26 4

7. Strasbourg 26 19 6 8 5 30 23 7

8. Rennes 26 18 7 5 6 27 25 2

9. Reims 26 19 6 8 5 15 18 -3

10. Nice 26 18 7 5 6 13 17 -4

11. Nantes 23 18 6 5 7 26 25 1

12. Nîmes 23 18 6 5 7 26 28 -2

13. Bordeaux 22 17 5 7 5 20 20 0

14. Toulouse 21 18 5 6 7 17 27 -10

15. Angers 20 18 4 8 6 20 22 -2

16. Caen 18 19 3 9 7 19 25 -6

17. Amiens 18 19 5 3 11 17 31 -14

18. Dijon 16 18 4 4 10 16 31 -15

19. Monaco 13 18 3 4 11 16 29 -13

20. Guingamp 11 18 2 5 11 14 34 -20

./bds/mcd/fa

* AFP