Depois de férias no Brasil, Neymar participou do treino desta sexta-feira ao lado de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain, a dois dias do confronto contra o Pontivy pela Copa da França.

Neymar foi o primeiro a sair de férias, antes do jogo contra o Nantes dia 22 de dezembro (1-0). O brasileiro se reapresentou com antecedência, já que jogadores sul-americanos contavam com dias livres extras por decisão do técnico Thomas Tuchel.

"A diversão acabou? Óbvio que não, apenas continua só que com a bola. De volta aos treinos com alegria, vamos que vamos que o ano promete coisa boa", publicou Neymar em seu Twitter oficial.

As fotos difundias pelo clube mostram Kylian Mbappé, Moussa Diaby, Thilo Kehrer e também Layvin Kurzawa, lesionado desde o início da temporada e próximo do retorno aos gramados.

O PSG encara o Pontivy (5ª divisão) em Lorient, pela eliminatória de 32 avos da Copa da França.

