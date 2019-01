O líder da Ligue 1 contra o lanterninha nas quartas de final da Copa da Liga francesa: o Paris Saint-Germain terá amplo favoritismo nesta quarta-feira contra o Guingamp, num duelo no Parque dos Príncipes que vale a vaga nas semifinais.

Para o PSG, campeão das últimas cinco edições da competição, será a primeira partida como anfitrião em 2019, depois de estrear no novo ano no domingo com uma vitória confortável (4-0) fora de casa sobre o Pontivy (5ª divisão), pela Copa da França.

Por sua vez, o Bordeaux receberá em casa o lanterninha da segunda divisão francesa, o Le Havre. No domingo, esta mesma modesta equipe surpreendeu os Girondins, eliminando o tradicional clube na Copa da França.

Um pouco antes, o Monaco, penúltimo colocado da Ligue 1, receberá no estádio Louis II o Rennes. A equipe comandada por Thierry Henry acaba de se classificar na Copa da França e tentará confirmar o bom início de 2019 e deixar para trás o péssimo início de temporada.

Os duelos das quartas de final da Copa da Liga começam a ser disputados nesta terça-feira com o confronto entre Lyon e Strasbourg.

-- Programação das quartas de final da Copa da Liga:

- Terça-feira:

(18h00) Lyon - Strasbourg

- Quarta-feira:

(15h45) Monaco - Rennes

(18h05) Bordeaux - Le Havre

(18h05) PSG - Guingamp

* AFP