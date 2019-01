Em partida adiada da 17ª rodada, o Real Madrid (4º) não passou de empate em 2 a 2 na visita ao Villarreal (17º), nesta quinta-feira, com gols dos franceses Karim Benzema e Raphaël Varane.

Foi o primeiro jogo dos merengues em 2019, depois de encerrarem o ano anterior com o tricampeonato consecutivo do Mundial de Clubes, após golearem o Al-Ain por 4 a 1 na decisão.

Santi Cazorla abriu o placar para os anfitriões, aos 4 minutos do primeiro tempo, mas Benzema empatou três minutos depois. O Real consegui a virada com Varane, aos 20, mas na segunda etapa Cazorla voltou a balançar as redes a 10 minutos do apito final para assegurar a igualdade.

O Real Madrid se mantém na quarta colocação com 30 pontos, a duas unidades de distância do Sevilla (3º) e a quatro do Atlético de Madrid (2º), que se enfrentam em duelo direto pela segunda colocação na próxima rodada. O Barcelona lidera com tranquilidade com 37 pontos.

-- Programação e resultados da 17ª rodada do Campeonato Espanhol

- Quinta-feira:

Villarreal - Real Madrid 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 17 11 4 2 48 19 29

2. Atlético de Madrid 34 17 9 7 1 25 12 13

3. Sevilla 32 17 9 5 3 30 17 13

4. Real Madrid 30 17 9 3 5 26 21 5

5. Alavés 28 17 8 4 5 19 17 2

6. Betis 26 17 7 5 5 20 19 1

7. Getafe 25 17 6 7 4 18 13 5

8. Valencia 22 17 4 10 3 15 14 1

9. Girona 22 17 5 7 5 18 20 -2

10. Levante 22 17 6 4 7 28 32 -4

11. Celta Vigo 21 17 5 6 6 28 26 2

12. Valladolid 21 17 5 6 6 16 19 -3

13. Eibar 21 17 5 6 6 21 25 -4

14. Espanyol 21 17 6 3 8 18 24 -6

15. Real Sociedad 19 17 5 4 8 18 20 -2

16. Leganés 19 17 4 7 6 16 20 -4

17. Villarreal 16 17 3 7 7 19 23 -4

18. Athletic Bilbao 16 17 2 10 5 16 24 -8

19. Rayo Vallecano 13 17 3 4 10 17 32 -15

20. SD Huesca 8 17 1 5 11 15 34 -19

* AFP