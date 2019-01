O ex-astro do Manchester United Wayne Rooney, atualmente no DC United da Major League Soccer (MLS), foi detido no mês passado por estar embriagado e proferir injúrias em público. O atacante pagou na sexta-feira uma multa de 25 dólares, informou a imprensa neste domingo.

Segundo registros judiciais obtidos pela emissora ABC em Washington e pelo portal The Athletic, Rooney foi preso no condado de Loudon, na Virgínia, em 16 de dezembro por injúrias e estar sob efeito de álcool em público; um delito menor pelo qual foi liberado após pagar multa e custos judiciais na sexta-feira.

Rooney foi preso no aeroporto internacional de Dulles, situado no Estado da Virgínia, perto da capital Washington. O ex-capitão da seleção inglesa aparentemente estava voltando de uma viagem para a Arábia Saudita.

Na Inglaterra, Rooney teve a carteira de motorista retida após ser preso por dirigir intoxicado em setembro de 2017.

O atacante de 33 anos chegou aos Estados Unidos em julho, quando assinou com o DC United e ajudou a equipe da capital a se classificar para os playoffs da MLS.

