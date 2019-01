O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, se declarou nesta segunda-feira contrário à suspensão das partidas de futebol ou ao fechamento de estádios - como alguns defendem - diante da ocorrência de atos racistas ou violentos nas arquibancadas.

"O fechamento dos estádios, a suspensão das partidas ou a proibição de viajar para torcedores (...) é a renúncia ao Estado", declarou Salvini, líder de extrema direita. "Sou partidário de responsabilizar os torcedores e deixar claro que quem faz, paga".

Salvini se reuniu nesta segunda-feira com comandantes da polícia, dirigentes esportivos, árbitros, treinadores e líderes de torcida para analisar os incidentes ocorridos em 27 de dezembro, durante a partida entre Inter e Napoli, em Milão.

A defensor franco-senegalês do Napoli Kalidou Koulibaly foi alvo de insultos racistas por parte da torcida da Inter e o clube foi punido com dois jogos sem torcida, um castigo mais rápido e maior que o habitual.

Durante o jogo, incidentes no exterior do estádio provocaram a morte de um torcedor do Inter.

"Não podemos confundir os torcedores de bem, que são 99,9% dos casos, com os delinquentes", declarou Salvini, que reafirmou sua vontade de "erradicar a delinquência dentro e fora dos estádios" com uma mudança de legislação que permita processos mais rápidos.

* AFP