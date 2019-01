O técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, aconselhou nesta segunda-feira o meia espanhol Cesc Fábregas para que deixe o clube londrino e aceite a proposta do Monaco pelo bem de sua carreira.

O contrato do jogador catalão de 31 anos termina ao fim da atual temporada e a partida de sábado contra o Nottingham Forest (2-0) pela Copa da Inglaterra, na qual Fábregas se emocionou ao ser substituído no segundo tempo, ganhou tom de despedida dos Blues.

Sarri acredita que Fábregas deveria aceitar a proposta de dois anos de contrato apresentada pelo Monaco.

"Na minha opinião, deve ir ao Monaco. Ele tem uma proposta de dois anos. Não quero que um jogador tão importante como Cesc seja infeliz", explicou o técnico italiano na véspera do duelo de sua equipe contra o Tottenham pela Copa da Liga.

Caso Fábregas deixe o Chelsea, Sarri quer reforçar o meio de campo do clube: "Se Cesc for embora, precisaremos evidentemente substituí-lo ou teremos problemas com apenas cinco meias".

Fábregas, que joga desde 2014 no Chelsea, fez parte da seleção espanhola que conquistou a Copa do Mundo em 2010.

* AFP