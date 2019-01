Atlético de Madrid (2º) e Sevilla (3º) empataram em 1 a 1 no confronto direto entre os dois principais perseguidores do líder Barcelona, neste domingo pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os dois gols tiveram sotaque francês: Wissam Ben Yedder abriu o placar para o Sevilla (37 min) e Antoine Griezmann empatou para os Colchoneros antes do intervalo (45).

O Barcelona, líder com 37 pontos e que encara o Getafe (7º) ainda neste domingo, pode ser o grande beneficiado da rodada se conseguir aproveitar os tropeços de Atlético (35 pts) e Sevilla (33) para ampliar a vantagem na liderança.

O Real Madrid, quinto colocado com 30 pontos, também poderia se aproximar do pódio se vencer no Santiago Bernabéu a Real Sociedad (15ª).

- Programação e resultados da 18ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Levante - Girona 2 - 2

Espanyol - Leganés 1 - 0

- Sábado:

Valladolid - Rayo Vallecano 0 - 1

Alavés - Valencia 2 - 1

SD Huesca - Betis 2 - 1

- Domingo:

Eibar - Villarreal 0 - 0

Sevilla - Atlético de Madrid 1 - 1

Real Madrid - Real Sociedad

(17h45) Getafe - Barcelona

- Segunda-feira:

(18h00) Celta Vigo - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 17 11 4 2 48 19 29

2. Atlético de Madrid 35 18 9 8 1 26 13 13

3. Sevilla 33 18 9 6 3 31 18 13

4. Alavés 31 18 9 4 5 21 18 3

5. Real Madrid 30 17 9 3 5 26 21 5

6. Betis 26 18 7 5 6 21 21 0

7. Getafe 25 17 6 7 4 18 13 5

8. Espanyol 24 18 7 3 8 19 24 -5

9. Girona 23 18 5 8 5 20 22 -2

10. Levante 23 18 6 5 7 30 34 -4

11. Valencia 22 18 4 10 4 16 16 0

12. Eibar 22 18 5 7 6 21 25 -4

13. Celta Vigo 21 17 5 6 6 28 26 2

14. Valladolid 21 18 5 6 7 16 20 -4

15. Real Sociedad 19 17 5 4 8 18 20 -2

16. Leganés 19 18 4 7 7 16 21 -5

17. Villarreal 17 18 3 8 7 19 23 -4

18. Athletic Bilbao 16 17 2 10 5 16 24 -8

19. Rayo Vallecano 16 18 4 4 10 18 32 -14

20. SD Huesca 11 18 2 5 11 17 35 -18

./bds/mcd/am

* AFP