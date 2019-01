Sevilla (3º) e Atlético de Madrid (2º) se enfrentam pelo principal confronto da 18ª rodada da LaLiga, neste domingo, em busca de se aproximarem do líder Barcelona, que visita o Getafe (7º).

Será o primeiro compromisso em 2019 do Barça, que não costuma ter facilidade após o réveillon. Nos últimos 10 anos, venceu cinco jogos, empatou quatro e perdeu uma vez.

O Atlético de Madrid busca consolidar a vice-liderança e colar nos catalães, já que os Colchoneros venceram por 5 a 2 na última visita ao estádio Sánchez Pizjuán. Do outro lado, o Sevilla está a dois pontos do time comandado por Diego Simeone e pode assumir a segunda colocação com uma vitória.

O Real Madrid (4º) recebe a Real Sociedad (15º) para tentar se manter vivo na disputa pelo título. Os merengues tem um jogo a menos e entram em campo nesta quinta-feira contra o Villarreal, em partida adiada da 17ª rodada, por conta da disputa do Mundial de Clubes da Fifa em dezembro.

Na luta por competições europeias, Alavés (5º) e Valencia (8º) fazem duelo atrativo, enquanto o Betis (6º) visita o lanterna Huesca (20º), que busca uma reação para sonhar com a permanência na elite do futebol espanhol.

A 18ª rodada inicia nesta sexta-feira com dois jogos: o Levante (10º) recebe o Girona (9º), enquanto o Leganés (16º) visita o Espanyol (14º).

-- Programação e resultados da 18ª rodada do Campeonato Espanhol, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

(16h00) Levante - Girona

(18h00) Espanyol - Leganés

- Sábado:

(10h00) Valladolid - Rayo Vallecano

(13h15) Alavés - Valencia

(17h45) SD Huesca - Betis

- Domingo:

(09h00) Eibar - Villarreal

(13h15) Sevilla - Atlético de Madrid

(15h30) Real Madrid - Real Sociedad

(17h45) Getafe - Barcelona

- Segunda-feira:

(18h00) Celta Vigo - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 17 11 4 2 48 19 29

2. Atlético de Madrid 34 17 9 7 1 25 12 13

3. Sevilla 32 17 9 5 3 30 17 13

4. Real Madrid 29 16 9 2 5 24 19 5

5. Alavés 28 17 8 4 5 19 17 2

6. Betis 26 17 7 5 5 20 19 1

7. Getafe 25 17 6 7 4 18 13 5

8. Valencia 22 17 4 10 3 15 14 1

9. Girona 22 17 5 7 5 18 20 -2

10. Levante 22 17 6 4 7 28 32 -4

11. Celta Vigo 21 17 5 6 6 28 26 2

12. Valladolid 21 17 5 6 6 16 19 -3

13. Eibar 21 17 5 6 6 21 25 -4

14. Espanyol 21 17 6 3 8 18 24 -6

15. Real Sociedad 19 17 5 4 8 18 20 -2

16. Leganés 19 17 4 7 6 16 20 -4

17. Athletic Bilbao 16 17 2 10 5 16 24 -8

18. Villarreal 15 16 3 6 7 17 21 -4

19. Rayo Vallecano 13 17 3 4 10 17 32 -15

20. SD Huesca 8 17 1 5 11 15 34 -19

* AFP