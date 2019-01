Roger Federer reina em Perth: o suíço, dono de 20 títulos de Grand Slam, conquistou pela terceira vez na carreira a Copa Hopman, na Austrália, uma competição por equipes mistas, ao lado da compatriota Belinda Bencic, neste sábado, após superar por 2 a 1 na final a Alemanha de Alexander Zverev e Angelique Kerber.

Foi a mesma final do ano passado, com os mesmos integrantes em cada equipe, e o resultado também não foi diferente.

Federer, atual número 3 do mundo, já havia conquistado o título da Copa Hopman uma primeira vez em 2001, quando jogou ao lado de Martina Hingis.

Os dois últimos triunfos foram alcançados em parceria com Bencic, atual 54ª tenista do ranking WTA.

Federer foi o líder da equipe na campanha suíça ao não perder uma partida sequer nos confrontos de simples.

Na final, Federer deu uma lição em Alexander Zverev, número 4 do mundo, vencendo em rápidos dois sets, 6-4, 6-2. Kerber, número 2 do mundo, conseguiu empatar o confronto ao superar Bencic por 6-4, 7-6 (8/6).

O título acabou sendo decidido na partida de duplas mistas e teve emoção até o fim, com um tie-break final em que a Suíça venceu por 4-0, 1-4 e 4-3 (5/4), no formato de sets reduzidos.

Com a vitória, Federer ganha confiança antes de encarrar o primeiro grande desafio do ano, o Aberto da Austrália (14-27 de janeiro), no qual defenderá o título conquistado no ano passado.

-- Copa Hopman

- Final:

Suíça derrota Alemania por 2-1

Homens: Roger Federer (SUI) x Alexander Zverev (ALE) 6-4, 6-2

Mulheres: Angelique Kerber (ALE) x Belinda Bencic (SUI) 6-4, 7-6 (8/6)

Duplas mistas: Bencic/Federer (SUI) x Kerber/Zverev (ALE) 4-0, 1-4, 4-3 (5/4)

* AFP