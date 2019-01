Sydney foi designada como sede da fase final da primeira edição da nova World Team Cup, a Copa do Mundo de Nações de tênis organizada para janeiro de 2020 pela ATP, enquanto que Brisbane receberá jogos da fase de grupos, anunciaram nesta segunda-feira os organizadores.

Outra cidade australiana, que segundo a imprensa poderia ser Adelaide, sediará jogos da fase de grupos, além de Sydney e Brisbane, para esta competições de 10 dias, que terá início em 3 de janeiro de 2020 e terminará uma semana antes do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne.

O novo torneio "reunirá os melhores do mundo em um grande evento por equipes que distribuirá pontos ATP", explicou o diretor do circuito, Chris Kermode, que destacou o apoio de Roger Federer e Novak Djokovic na promoção do evento. A premiação será de 15 milhões de dólares.

Uma competição com o nome de Copa do Mundo do tênis já fez parte do calendário da ATP entre 1978 e 2012 e era disputada em Dusseldorf, na Alemanha.

A previsão dos organizadores é contar com 24 países divididos em seis grupos, antes de uma fase final com oito seleções. Cada equipe será composta por até cinco jogadores e disputará duas partidas de simples e uma de duplas por confronto.

A nova Copa do Mundo de tênis será organizada em um momento em que a mítica Copa Davis também anunciou uma revolução em seu formato. O tradicional torneio por países, organizado pela Federação Internacional de Tênis (ITF), será disputada durante uma semana em novembro, e não mais ao longo do ano, com Madri como sede em 2019.

