Com gol de pênalti de Harry Kane, o Tottenham venceu o Chelsea por 1 a 0, nesta terça-feira, e ficou mais perto da classificação para a final da Copa da Liga inglesa.

Os Spurs superaram o duelo de ida pela semifinal com gol do atacante, que converteu penalidade sofrida pelo próprio Kane ao ser derrubado pelo goleiro espanhol Kepa Arriabalaga, aos 26 minutos do primeiro tempo.

A partida de volta vai ser disputada no Stamford Bridge, dia 22 de janeiro.

Nesta quarta-feira, o defensor do título Manchester City encara o surpreendente Burton, time da terceira divisão inglesa que tenta uma surpresa na competição.

-- Resultados e programação dos jogos de ida da semifinal da Copa da Linga inglesa:

Terça-feira:

Tottenham (D1) - Chelsea (D1) 1-0

Quarta-feira

(17h45) Manchester City (D1) - Burton Albion (D3)

* AFP