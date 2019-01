O Manchester United segue imbatível sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, conquistando uma quinta vitória seguida desde a chegada do novo técnico, desta vez por 2 a 0 sobre o Reading (2ª divisão), neste sábado pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Desde a demissão de José Mourinho e a contratação de Solskjaer, tudo anda como num conto de fadas em Old Trafford.

Na vitória sobre o Reading, o espanhol Juan Mata abriu o placar de pênalti (22 min) e o belga Romelu Lukaku fechou a conta (45+4). O chileno Alexis Sánchez, porém, voltou a sentir uma lesão na perna direita.

"Espero que não seja nada grave. É na mesma área na qual já vem tendo problemas, mas já veremos", explicou Solskjaer após a partida.

Outro grande da Inglaterra, o Chelsea, também venceu por 2 a 0 uma equipe da segundona, o histórico Nottingham Forest, graças aos dois gols do espanhol Álvaro Morata.

A partida marcou também a despedida de Cesc Fábregras do Chelsea. O espanhol, substituído no segundo tempo, deixou o campo em lágrimas. Segundo a imprensa, o meia deve se transferir para o Monaco, da França.

Com um 3 a 0 contundente como visitante, outro grande londrino, o Arsenal, derrotou o Blackpool (3ª divisão) e avançou à próxima fase da FA Cup. Os gols foram marcados por Joseph Willock, duas vezes, e Alex Iwobi.

Já o Brighton venceu por 3 a 1 fora de casa o Bournemouth, num duelo entre duas equipes da Premier League. O outro confronto entre times da elite do futebol inglês acontecerá na segunda-feira entre Wolverhampton e Liverpool.

A eliminação mais inesperada do dia foi do Cardiff City, da Premier League, derrotado por 1 a 0 pelo Gillingham, da terceira divisão, enquanto o Southampton empatou em 2 a 2 com o Derby County e terá que jogar uma partida de desempate.

Nas partidas envolvendo outras equipes da primeira divisão que jogaram neste sábado, o Burnley sofreu, mas conseguiu vencer nos acréscimos por 1 a 0 o Barnsley (3ª divisão), enquanto o West Ham superou por 2 a 0 o Birmingham (2ª divisão).

Na sexta-feira, o Tottenham foi a primeira equipe a garantir vaga na próxima fase da Copa da Inglaterra ao golear sem piedade por 7 a 0 o Tranmere Rovers, da 4ª divisão.

-- Resultados da terceira rodada da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira:

Tranmere Rovers (4ª) - (+) Tottenham (1ª) 0 - 7

- Sábado:

Shrewsbury Town (3ª) - Stoke (2ª) 1 - 1

Bournemouth (1ª) - (+) Brighton (1ª) 1 - 3

(+) West Ham (1ª) - Birmingham (2ª) 2 - 0

(+) Burnley (1ª) - Barnsley (3ª) 1 - 0

Sheffield Wednesday (2ª) - Luton Town (3ª) 0 - 0

(+) Manchester United (1ª) - Reading (2ª) 2 - 0

(+) West Bromwich (2ª) - Wigan (2ª) 1 - 0

(+) Bolton (2ª) - Walsall (3ª) 5 - 2

(+) Gillingham (3ª) - Cardiff City (1ª) 1 - 0

(+) Brentford (2ª) - Oxford United (3ª) 1 - 0

(+) Everton (1ª) - Lincoln City (4ª) 2 - 1

(+) Chelsea (1ª) - Nottingham Forest (2ª) 2 - 0

Derby County (2ª) - Southampton (1ª) 2 - 2

(+) Accrington Stanley (3ª) - Ipswich Town (2ª) 1 - 0

Fleetwood Town (3º) - (+) AFC Wimbledon (3ª) 2 - 3

(+) Middlesbrough (2ª) - Peterborough United (3ª) 5 - 0

Aston Villa (2ª) - (+) Swansea (2ª) 0 - 3

Blackpool (3ª) - (+) Arsenal (1ª) 0 - 3

Newcastle (1ª) - Blackburn (2ª) 1 - 1

(+) Crystal Palace (1ª) - Grimsby Town (4ª) 1 - 0

(+) Bristol City (2ª) - Huddersfield (1ª) 1 - 0

Norwich City (2ª) - (+) Portsmouth (3ª) 0 - 1

- Domingo:

(14h00 GMT) Manchester City (1ª) - Rotherham United (2ª)

Woking (6ª) - Watford (1ª)

Queens Park R. (2ª) - Leeds United (2ª)

Sheffield United (2ª) - Barnet (5ª)

Millwall (2ª) - Hull (2ª)

Preston NE (2ª) - Doncaster Rovers (3ª)

Fulham (1ª) - Oldham Athletic (4ª)

(13h30) Newport County (4ª) - Leicester (1ª)

- Segunda-feira:

(17h45) Wolverhampton (1ª) - Liverpool (1ª)

* AFP