O Real Madrid, após duas partidas sem vencer no Campeonato Espanhol, venceu nesta quarta-feira por 3 a 0 o Leganés no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei com direito a um gol de Vinícius Júnior, aproximando os merengues da classificação.

O zagueiro Sergio Ramos abriu o caminho para a vitória merengue convertendo pênalti (44 min), antes de Lucas Vázquez ampliar (68) e Vinícius fechar a conta (76).

O Real Madrid sofreu no primeiro tempo para encontrar os buracos na bem fechada equipe visitante, que se mostrou muito perigosa no contra-ataque.

No segundo tempo, inspirado por Vinícius Jr., que voltou a se mostrar a arma mais perigosa do ataque, o Real selou a vitória sem dificuldade.

Mais cedo o Atlético de Madrid precisou se contentar com um empate em 1 a 1 com o Girona.

Nesta quinta-feira, será a vez do atual campeão Barcelona entrar em campo pelas oitavas de final da Copa do Rei para enfrentar o Levante.

- Programação das oitavas de final da Copa do Rei:

Terça-feira:

Sporting Gijón (2ª) - Valencia 2 - 1

Quarta-feira:

Girona - Atlético de Madrid 1 - 1

Villarreal - Espanyol 2 - 2

Getafe - Valladolid 1 - 0

Real Madrid - Leganés 3 - 0

Quinta-feira:

(16h30) Athletic Bilbao - Sevilla

(17h30) Betis - Real Sociedad

(18h30) Levante - FC Barcelona

Os jogos de volta serão disputados entre 15 e 17 de janeiro.

* AFP