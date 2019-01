Pretendido por Monaco e Wolverhampton, o zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe, que rescindiu em dezembro o vínculo com o Besiktas turco, está perto de assinar com o Porto, informou nesta terça-feira a imprensa portuguesa.

Segundo os diários esportivos lusos, o jogador de 35 anos deve assinar contrato de um ano e meio com o Porto, até o fim da temporada 2019-2020.

Nascido no Brasil, Pepe volta ao Porto, clube em que iniciou a carreira na Europa (2004-2007) antes de se tornar um dos nomes fixos da zaga do Real Madrid por 10 anos. Com o clube espanhol, conquistou três Ligas dos Campeões (2014, 2016, 2017).

Durante a temporada e meia que passou na Turquia, o experiente zagueiro mostrou que ainda tinha condições de jogar em alto nível.

Apesar da idade e das cada vez mais frequentes lesões, Pepe segue sendo peça-chave na seleção portuguesa, com a qual disputou 103 jogos e conquistou a Eurocopa-2016.

Pepe é o capitão da seleção lusa quando Cristiano Ronaldo está ausente.

* AFP