Entre os favoritos a vencer a Liga Europa, o Arsenal tem uma missão difícil na quinta-feira pelas oitavas de final. O time do espanhol Unai Emery, técnico vencedor do torneio três vezes com o Sevilla, terá que reverter uma desvantagem após perder por 3 a 1 para o Rennes fora de casa.

A equipe francesa, que já eliminou o Betis na segunda fase surpreendeu os 'Gunners', que desta vez vão poder contar com o atacante francês Alexandre Lacazette, depois que a Uefa reduziu na terça-feira sua suspensão de três partidas para duas, após uma cotovelada que deu em um jogador adversário.

Mas Emery não poderá contar com o zagueiro grego Sokratis Papastathopoulos, expulso no jogo de ida.

Bem mais tranquilo, o também londrino Chelsea joga em casa buscando confirmar a vaga nas quartas de final da Liga Europa após vencer o Dínamo de Kiev por 3 a 0 fora de casa.

Os Blues, que lutam na Premier League por uma vaga na próxima Champions, foram campeões da Liga Europa na temporada 2012-2013.

O Napoli, vice-líder no campeonato italiano, também conseguiu um 3 a 0 diante do Salzburgo, mas em casa. Teoricamente não deverá problemas para selar sua classificação na quinta-feira, na Áustria.

Já o Sevilla só conseguiu um empate em 2 a 2 jogando em casa na semana passada e tem a obrigação de fazer uma boa partida fora para se classificar.

"Vamos sofrer fora de casa. O Slavia é um grande adversário e tem força jogando em sua casa", disse no último fim de semana o técnico do Sevilla, Pablo Machín.

A equipe espanhola, que já conquistou a Liga Europa cinco vezes, enfrenta um Slavia que nesta temporada não sofreu nenhuma derrota em seu estádio no torneio continental.

O Villarreal, apesar de lutar contra o rebaixamento no campeonato espanhol, entra em campo na quinta-feira mais tranquilo depois de vencer o Zenit de São Petersburgo fora de casa por 3 a 1.

Em outro duelo entre espanhóis e russos, o Valencia, que venceu o Krasnodar em casa, no estádio Mestalla por 2 a 1, joga a segunda partida em boa fase, depois de um irregular início de temporada.

O time espanhol, que acumula quatro vitórias consecutivas nos últimos jogos, terá que lidar com a ausência de seu capitão Dani Parejo, alma do jogo valencianista, e do zagueiro argentino Facundo Roncaglia, ambos sancionados.

Inter de Milão e Eintracht se enfrentam com tudo em aberto após o empate em 0 a 0 da ida na Alemanha, enquanto que o Benfica vai tentar em seu estádio reverter a desvantagem após o 1 a 0 sofrido no primeiro jogo contra o Dínamo de Zagreb, na Croácia.

- Jogos de volta das oitavas de final da Liga Europa:

(14h55) Chelsea (ING) - Dinamo de Kiev (UCR) (ida: 3-0)

Krasnodar (RUS) - Valencia (ESP) (1-2)

Salzburg (AUT) - Napoli (ITA) (0-3)

(17h00) Benfica (POR) - Dínamo de Zagreb (CRO) (0-1)

Slavia Praga (RTC) - Sevilla (ESP) (2-2)

Inter de Milão (ITA) - Eintrach Frankfurt (ALE) (0-0)

Villareal (ESP) - Zenit de São Petersburgo (RUS) (3-1)

Arsenal (ING) - Rennes (FRA) (1-3)

* AFP