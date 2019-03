O Barcelona de Lionel Messi e a Juventus de Cristiano Ronaldo aparecem como os adversários a evitar para as outras equipes que participarão do sorteio dos confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta sexta-feira na sede da Uefa, na Suíça.

A equipes inglesas também assustam, em grande fase nesta temporada e com quatro representantes vivos na Champions; o Liverpool, atual vice-campeão, o Manchester City, impressionante sob as ordens de Pep Guardiola, além dos fortes Manchester United e Tottenham.

Por outro lado, Porto e Ajax são, a priori, os adversários que todos querem enfrentar. Mas os holandeses, repletos de jovens talentosos, conseguiram eliminar nas oitavas o Real Madrid.

O sorteio não apresenta restrições por países nem cabeças de chave. O Barça e a Juve poderiam se enfrentar nas quartas de final, por exemplo, que acontecerão entre os dias 9-10 (ida) e 16-17 (volta) de abril.

Este duelo escreveria mais um capítulo na rivalidade eterna entre Messi e Cristiano Ronaldo, vencedores de cinco bolas de ouro cada.

- Juve espera desde 1996 -

Se o português marcou três gols no jogo de volta das oitavas de final contra o Atlético de Madrid (3-0) e classificou praticamente sozinho a Juve às quartas, Messi respondeu com dois gols e duas assistências diante do Lyon (5-1).

A estrela portuguesa segue como o artilheiro histórico da Liga dos Campeões com 124 gols em 160 jogos, mas Messi, com seus 108 gols em 131 jogos, não renuncia ao desafio de alcançar Ronaldo.

Ao pagar 100 milhões de euros para poder contar com CR7, a Juve espera finalmente conquistar seu terceiro título europeu, um troféu que não vem desde 1996.

Já o Barça tem cinco títulos europeus em sua sala de troféus, os três últimos sob o comando de Messi (2009, 2011, 2015).

Quem também aspira ao trono europeu é o Manchester City, que vem de goleada de 7 a 0 sobre o Schalke e que confia na expertise do técnico Pep Guardiola para finalmente alcançar o objetivo continental.

- Manchester em dobro -

O Liverpool, finalista na temporada passada, mostrou sua força novamente ao eliminar o Bayern de Munique em plena casa do gigante alemão, graças à outra ótima atuação de seu tridente ofensivo, formado por Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané.

O Manchester United, dizimado por lesões, surpreendeu ao eliminar o favorito PSG para avançar às quartas, enquanto o Tottenham teve bem menos dificuldade para passar pelo Borussia Dortmund.

A Uefa já decidiu que, caso o sorteio decida que United e City tenham que enfrentar seus respectivos adversários em casa no mesmo dia, o United terá a ordem de mando invertido por ter tido pior colocação na última Premier League.

A final acontecerá no estádio Wanda Metropolitano, o novo estádio do Atlético de Madrid, em 1 de julho.

* AFP