O Bayer Leverkusen assumiu provisoriamente o quinto lugar na tabela do Campeonato Alemão graças à vitória por 3 a 2 sobre o Hannover, neste domingo pela 25ª rodada da competição.

Com 42 pontos, a equipe de Leverkusen supera agora por dois pontos o Eintracht Frankfurt, que caiu para o sexto lugar à espera do confronto de segunda-feira contra o Fortuna Dusseldorf (11º).

O Leverkusen se manteve a quatro pontos do quarto lugar, último que vale a classificação à próxima Champions, atualmente sob controle do Borussia Mönchengladbach, que no sábado venceu por 1 a 0 o Mainz (13º).

Na outra partida deste domingo, o Hoffenheim (8º) se aproximou da zona de classificação à Liga Europa ao vencer por 2 a 1 o lanterninha Nuremberg (18º).

No sábado, o Bayern de Munique se tornou o novo líder da Bundesliga ao golear por 6 a 0 o Wolfsburg (7º), superando no saldo de gols o Borussia Dortmund. As duas equipes tem 57 pontos.

-- Programação e resultados da 25ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Werder Bremen - Schalke 04 4 - 2

- Sábado:

Bayern de Munique - Wolfsburg 6 - 0

RB Leipzig - Augsburg 0 - 0

Freiburg - Hertha Berlim 2 - 1

Borussia Dortmund - Stuttgart 3 - 1

Mainz - B. Moenchengladbach 0 - 1

- Domingo:

Hoffenheim - Nuremberg 2 - 1

Hannover - Bayer Leverkusen 2 - 3

- Segunda-feira:

(16h30) Fortuna Dusseldorf - Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 57 25 18 3 4 62 27 35

2. Borussia Dortmund 57 25 17 6 2 61 28 33

3. RB Leipzig 46 25 13 7 5 43 20 23

4. B. Moenchengladbach 46 25 14 4 7 44 30 14

5. Bayer Leverkusen 42 25 13 3 9 46 37 9

6. Eintracht Frankfurt 40 24 11 7 6 47 30 17

7. Wolfsburg 39 25 11 6 8 39 37 2

8. Hoffenheim 37 25 9 10 6 49 37 12

9. Werder Bremen 36 25 9 9 7 43 37 6

10. Hertha Berlim 35 25 9 8 8 38 36 2

11. Fortuna Dusseldorf 31 24 9 4 11 31 42 -11

12. Freiburg 30 25 7 9 9 36 41 -5

13. Mainz 30 25 8 6 11 27 39 -12

14. Schalke 04 23 25 6 5 14 27 43 -16

15. Augsburg 22 25 5 7 13 34 46 -12

16. Stuttgart 19 25 5 4 16 25 55 -30

17. Hannover 14 25 3 5 17 23 58 -35

18. Nuremberg 13 25 2 7 16 19 51 -32

* AFP