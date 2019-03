O Brighton se juntou a Manchester City, Watford e Wolverhampton nas semifinais da Copa da Inglaterra, depois de sua vitória nos pênaltis contra o Millwall, clube da segunda divisão, neste domingo (2-2, 5-4 nas penalidades) em partida das quartas de final.

O Millwall teve a classificação nas mãos com os gols de Alex Pearce (70) e Aiden O'Brien (79), mas o Brighton conseguiu empatar bem no fim da partida por meio do holandês Jurgen Locadia (88) e Solly March já nos acréscimos (90+4).

Depois da partida foi realizado o sorteio das semifinais e o Brighton terá que encarar o todo-poderoso Manchester City nos dias 6 ou 7 de abril no estádio de Wembley.

No outro cruzamento vão jogar Watford e Wolverhampton, que no sábado eliminou o Manchester United ao vencer por 2 a 1.

-- Jogos das quartas de final da Copa da Inglaterra:

- Sábado:

Watford - Crystal Palace 2-1

Swansea (D2) - Manchester City 2-3

Wolverhampton - Manchester United 2-1

- Domingo:

Millwall (D2) - Brighton 2-2 após a prorrogação (4-5 nos pênaltis)

-- Semifinais:

Watford - Wolves

Manchester City - Brighton

(as partidas vão ser disputadas no estádio de Wembley nos dias 6 e 7 de abril)

