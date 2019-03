O Cagliari, 14º colocado do Campeonato Italiano, somou três pontos importantes na luta contra o rebaixamento ao vencer nesta sexta-feira por 2 a 1 a Fiorentina (10ª), pela 28ª rodada.

Os gols do meia brasileiro João Pedro (52) e do zagueiro Luca Ceppitelli (66) deram a vantagem ao Caglari no segundo tempo. A Fiorentina descontou a dois minutos para o fim com Federico Chiesa.

Com esta vitória, o Cagliari aumenta provisoriamente para cinco pontos sua vantagem sobre a 15º colocada, a Udinese, que visita no domingo o vice-líder Napoli (2º).

-- Programação e resultados da 28ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Cagliari - Fiorentina 2 - 1

- Sábado:

(11h00) Sassuolo - Sampdoria

(14h00) SPAL - Roma

(16h30) Torino - Bologna

- Domingo:

(08h30) Genoa - Juventus

(11h00) Empoli - Frosinone

Lazio - Parma

Atalanta - Chievo

(14h00) Napoli - Udinese

(16h30) Milan - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 75 27 24 3 0 59 17 42

2. Napoli 57 27 17 6 4 48 21 27

3. Milan 51 27 14 9 4 41 23 18

4. Inter 50 27 15 5 7 40 22 18

5. Roma 47 27 13 8 6 51 37 14

6. Torino 44 27 11 11 5 35 23 12

7. Atalanta 44 27 13 5 9 56 38 18

8. Lazio 42 26 12 6 8 37 28 9

9. Sampdoria 39 27 11 6 10 44 35 9

10. Fiorentina 37 28 8 13 7 43 35 8

11. Parma 33 27 9 6 12 29 40 -11

12. Sassuolo 32 27 7 11 9 36 42 -6

13. Genoa 30 27 7 9 11 32 42 -10

14. Cagliari 30 28 7 9 12 25 40 -15

15. Udinese 25 26 6 7 13 22 36 -14

16. SPAL 23 27 5 8 14 23 41 -18

17. Empoli 22 27 5 7 15 34 53 -19

18. Bologna 21 27 4 9 14 22 40 -18

19. Frosinone 17 27 3 8 16 20 51 -31

20. Chievo 10 27 1 10 16 20 53 -33

