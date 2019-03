O goleiro do Porto Iker Casillas garantiu nesta segunda-feira que ficou muito feliz com a volta de Zinedine Zidane ao Real Madrid, e deu por encerrado seu ciclo no campeonato espanhol, embora tenha se mostrado esperançoso em um dia voltar à seleção espanhola.

"Para mim, a chegada de Zidane me encanta, me alegra muito", disse o veterano de 37 anos, durante um ato em que foi apresentado como o primeiro 'Ícone' da Liga espanhola, uma nova iniciativa para promover mundialmente o campeonato espanhol.

"Está claro que sua chegada, assim como foi a de Santiago Solari, significa que antes as coisas não haviam ido tão bem", disse o ex-goleiro merengue, mas insistiu que "a chegada de Zidane é um motivo de esperança e energia para todos os madridistas por todo o que foi conseguido nos últimos anos".

Casillas também elogiou Keylor Navas, que recuperou a vaga de titular no fim de semana passado, na primeira partida da liga sob o comando do Zidane.

"Acho ele um grandíssimo goleiro e acredito que merece todo o respeito por ter conquistado três 'Champions' seguidas, o que não é fácil", disse Casillas.

"Courtois vem também com muita vontade e ambição tremenda, então quem vai ganhar é o Real Madrid pela concorrência gerada", garantiu Casillas, que falou sobre seu futuro.

"A seleção não é uma etapa que eu tenha encerrado. Respeito outros companheiros que renunciaram, mas acho que um goleiro é diferente", disse o campeão do mundo de 2010, na África do Sul.

"Respeito sempre as decisões do treinador que acha oportuno levar outros companheiros, mas tenho a esperança", acrescentou o goleiro do Porto, que disse que teria gostado de enfrentar seu ex-clube nas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Eu teria gostado muito de enfrentar o Real Madrid. Nos últimos anos em que o Madrid foi campeão da Europa, nós tivemos a infelicidade de ser eliminados na fase de grupos ou nas oitavas. Este ano foi o contrário", concluiu.

