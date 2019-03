Vencedor da Copa da Liga, líder da Premier League e classificado para as quartas de final da Champions, o Manchester City segue aspirando a tudo depois de virar (3-2) contra o Swansea e se classificar neste sábado para as semifinais da Copa da Inglaterra.

O time galês, que atualmente disputa a segunda divisão, surpreendeu os jogadores de Pep Guardiola que começaram vencendo por 2 a 0, com gols de Matt Grimes (20, de pênalti) e Bersant Celina (29), mas o City virou no segundo tempo com os gols do português Bernardo Silva (69), do goleiro Kristoffer Nordfeldt contra (78) e do atacante Sergio Agüero (88).

O segundo gol dos 'Citizens' aconteceu em uma cobrança de pênalti do argentino em que a bola explodiu na trave e no rebote bateu no goleiro e entrou.

A outra equipe já classificada para as semifinais da Copa da Inglaterra é o Watford, que venceu neste sábado por 2 a 1 o Crystal Palace.

Etienne Capoué (27) e Andre Gray (79) marcaram os gols para o time da casa, e o belga Michy Batshuayi (62) fez o do Palace.

-- Resultados e programação das quartas de final:

- Sábado

Watford - Crystal Palace 2 - 1

Swansea (D2) - Manchester City 2 - 3

(16h55) Wolverhampton - Manchester United

- Domingo

(11h00) Millwall (D2) - Brighton

* AFP