O Liverpool (2º), com direito a dois gols de Roberto Firmino, derrotou neste domingo por 4 a 2 o Burnley, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, e se manteve na cola do líder Manchester City, enquanto o Arsenal assumiu o 4º lugar ao vencer o Manchester United (5º) por 2 a 0.

Os Reds somam 73 pontos, contra 74 para os Citizens, que no sábado derrotaram por 3 a 1 o Watford.

A três dias do importante confronto de volta das oitavas de final da Champions em Munique contra o Bayern (0-0 na ida), o time de Jurgen Klopp mostrou todo seu poderio ofensivo graças à bela atuação do trio de ataque, formado por Salah, Firmino e Mané.

O brasileiro e o senegalês anotaram dois gols cada e deram a vitória ao Liverpool, após o Burnley, 17º colocado, sair na frente no placar com Ashley Westwood. O islandês Johann Gudmundsson também marcou para os visitantes.

Horas depois, o Arsenal (4º) superou em casa o Manchester United (5º) por 2 a 0 no duelo de maior destaque da rodada e ultrapassou o rival na tabela, voltando a zona de classificação à próxima Liga dos Campeões.

O United, que vinha de uma histórica classificação às quartas de final da Champions na quarta-feira, quando eliminou o Paris Saint-Germain na capital francesa, foi derrotado pelos gols do suíço Granit Xhaka (12 min) e do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (69).

Esta foi a primeira derrota do United na Premier League sob o comando do técnico Ole Gunnar Solskjaer.

Com a vitória, o Arsenal alcançou os 60 pontos, se aproximando a um ponto do Tottenham (3º), que não vence na Premier League há quatro rodadas. O United permanece com 58 pontos, caindo para o 5º lugar.

Mais cedo, o Chelsea (6º) de Maurizio Sarri desperdiçou uma grande chance de se aproximar da quarta colocação na tabela ao empatar em 1 a 1 com o Wolverhampton (7º).

O belga Eden Hazard salvou os Blues da derrota nos acréscimos, depois de ver o mexicano Raúl Jiménez abrir o placar para os Wolves no início do segundo tempo.

-- Programação e resultados da 30ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Crystal Palace - Brighton 1 - 2

Leicester - Fulham 3 - 1

Cardiff City - West Ham 2 - 0

Huddersfield Town - AFC Bournemouth 0 - 2

Newcastle - Everton 3 - 2

Southampton - Tottenham 2 - 1

Manchester City - Watford 3 - 1

- Domingo:

Liverpool - Burnley 4 - 2

Chelsea - Wolverhampton 1 - 1

Arsenal - Manchester United 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 74 30 24 2 4 79 21 58

2. Liverpool 73 30 22 7 1 68 17 51

3. Tottenham 61 30 20 1 9 57 32 25

4. Arsenal 60 30 18 6 6 63 39 24

5. Manchester United 58 30 17 7 6 58 40 18

6. Chelsea 57 29 17 6 6 50 31 19

7. Wolverhampton 44 30 12 8 10 38 36 2

8. Watford 43 30 12 7 11 42 44 -2

9. West Ham 39 30 11 6 13 37 43 -6

10. Leicester 38 30 11 5 14 38 42 -4

11. Everton 37 30 10 7 13 41 42 -1

12. AFC Bournemouth 37 30 11 4 15 41 54 -13

13. Newcastle 34 30 9 7 14 29 38 -9

14. Crystal Palace 33 30 9 6 15 36 41 -5

15. Brighton 33 29 9 6 14 32 42 -10

16. Southampton 30 30 7 9 14 34 50 -16

17. Burnley 30 30 8 6 16 34 57 -23

18. Cardiff City 28 30 8 4 18 27 57 -30

19. Fulham 17 30 4 5 21 28 68 -40

20. Huddersfield Town 14 30 3 5 22 15 53 -38

