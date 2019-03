Com uma atuação memorável de Lionel Messi, que fez um hat-trick, e um gol de Luis Suárez, o Barcelona venceu o Betis (8º) por 4 a 1 neste domingo na 28ª rodada do campeonato espanhol e abriu 10 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid (2º).

A equipe madrilenha ficou para trás depois de perder por 2 a 0 no sábado para o Athletic Bilbao (9º).

Em Sevilha, diante de um Betis que no primeiro turno havia conseguido uma vitória no Camp Nou, o Barcelona precisou apenas da inspiração de seus dois atacantes.

Messi abriu o placar com uma cobrança de falta perfeita no ângulo (18) e voltou a marcar quase no final do primeiro tempo (45+2) ao aproveitar uma genial assistência de calcanhar de Suárez, que de costas achou seu companheiro vindo na corrida.

Depois Suárez fez uma excelente jogada individual, ao receber quase no meio de campo e se livrando de quatro jogadores adversários até chutar na saída do goleiro Pau López (63).

E fechando o placar, Messi deu um toque de mágica (85) ao encobrir o goleiro quando ninguém esperava, em uma jogada que deixou a defesa do Betis paralisada. O público do estádio Benito Villamarín se levantou para aplaudir o gênio argentino, que chegou aos 29 gols no campeonato, isolado na liderança.

O gol do Betis foi marcado por Loren Morón (82), com um chute colocado.

Messi ainda teve a chance de marcar o quarto gol nos acréscimos, mas seu chute da pequena área bateu na trave.

A má notícia para a equipe azulgraná foi a lesão de Suárez, que machucou o tornozelo nos últimos minutos.

Mais cedo o francês Wissam Ben Yedder (53) deu a vitória de 1 a 0 para o Sevilla (6º) diante do Espanyol (13º) na volta de Joaquín Caparrós ao comando da equipe.

Foi o primeiro triunfo do Sevilla na Liga fora do Sánchez Pizjuán desde o fim de setembro, apenas três dias depois de ser eliminado nas oitavas da Liga Europa com um gol nos últimos instantes da prorrogação marcado pelo Slavia de Praga.

Esse resultado provocou a demissão na sexta-feira de Pablo Machín e a volta de Caparrós.

Também neste domingo o Valladolid (16º) conseguiu três pontos fundamentais em sua luta para fugir do rebaixamento ao vencer por 2 a 1 o Eibar (11º) em Ipurúa, depois de virar nos acréscimos.

Também com 29 pontos está o Villarreal (17º), depois de vencer o Rayo (19º) por 3 a 1, em situação dramática já que tem apenas 23 pontos.

Já o Valencia (7º), que está nas quartas de final da Liga Europa e é finalista da Copa do Rei - diante do Barcelona -, empatou sem gols em seu estádio com o Getafe (4º), que segue ocupando uma posição classificatória para a Champions.

-- Resultados da 28ª rodada e classificação do campeonato espanhol:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Levante 1 - 1

- Sábado:

SD Huesca - Alavés 1 - 3

Real Madrid - Celta Vigo 2 - 0

Athletic Bilbao - Atlético de Madrid 2 - 0

Leganés - Girona 0 - 2

- Domingo:

Eibar - Valladolid 1 - 2

Espanyol - Sevilla 0 - 1

Villarreal - Rayo Vallecano 3 - 1

Valencia - Getafe 0 - 0

Betis - Barcelona 1 - 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 66 28 20 6 2 73 27 46

2. Atlético de Madrid 56 28 16 8 4 39 19 20

3. Real Madrid 54 28 17 3 8 49 32 17

4. Getafe 46 28 12 10 6 36 24 12

5. Alavés 44 28 12 8 8 31 31 0

6. Sevilla 43 28 12 7 9 47 36 11

7. Valencia 40 28 8 16 4 30 23 7

8. Betis 39 28 11 6 11 32 36 -4

9. Athletic Bilbao 37 28 8 13 7 28 31 -3

10. Real Sociedad 36 28 9 9 10 33 33 0

11. Eibar 35 28 8 11 9 36 38 -2

12. Girona 34 28 8 10 10 31 37 -6

13. Espanyol 34 28 9 7 12 32 41 -9

14. Leganés 33 28 8 9 11 27 34 -7

15. Levante 31 28 8 7 13 38 49 -11

16. Valladolid 29 28 7 8 13 23 39 -16

17. Villarreal 29 28 6 11 11 32 36 -4

18. Celta Vigo 25 28 6 7 15 36 47 -11

19. Rayo Vallecano 23 28 6 5 17 30 51 -21

20. SD Huesca 22 28 5 7 16 28 47 -19

