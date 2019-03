O Eintracht venceu por 3 a 0 o Fortuna Düsseldorf (11º) fora de casa nesta segunda-feira no encerramento da 25ª rodada da Bundesliga, um resultado que faz com que a equipe de Frankfurt se mantenha na luta pelas posições que classificam para a próxima Liga dos Campeões.

O português Gonçalo Paciencia abriu o placar no início do segundo tempo (48) e selou a vitória com dois gols nos descontos por meio do atacante Sébastien Haller (90+1 e 90+3).

Com esta vitória, o Eintracht ocupa a quinta colocação do campeonato alemão com 43 pontos, a três do Borussia Moenchengladbach, que abre a zona de classificação para a Champions.

No sábado o Bayern de Munique reassumiu a liderança que desde setembro pertencia ao Borussia Dortmund, graças a uma contundente goleada por 6 a 0 sobre o Wolfsburg (7º).

As duas equipes seguem empatadas, com 57 pontos, mas o Bayern leva a melhor no saldo de gols em relação ao Dortmund (+35 contra +33).

Resultados da 25ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Werder Bremen - Schalke 04 4 - 2

- Sábado:

Bayern de Munique - Wolfsburg 6 - 0

RB Leipzig - Augsburg 0 - 0

Freiburg - Hertha Berlim 2 - 1

Borussia Dortmund - Stuttgart 3 - 1

Mainz - B. Moenchengladbach 0 - 1

- Domingo:

Hoffenheim - Nuremberg 2 - 1

Hannover - Bayer Leverkusen 2 - 3

- Segunda-feira:

Fortuna Dusseldorf - Eintracht Frankfurt 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 57 25 18 3 4 62 27 35

2. Borussia Dortmund 57 25 17 6 2 61 28 33

3. RB Leipzig 46 25 13 7 5 43 20 23

4. B. Moenchengladbach 46 25 14 4 7 44 30 14

5. Eintracht Frankfurt 43 25 12 7 6 50 30 20

6. Bayer Leverkusen 42 25 13 3 9 46 37 9

7. Wolfsburg 39 25 11 6 8 39 37 2

8. Hoffenheim 37 25 9 10 6 49 37 12

9. Werder Bremen 36 25 9 9 7 43 37 6

10. Hertha Berlim 35 25 9 8 8 38 36 2

11. Fortuna Dusseldorf 31 25 9 4 12 31 45 -14

12. Freiburg 30 25 7 9 9 36 41 -5

13. Mainz 30 25 8 6 11 27 39 -12

14. Schalke 04 23 25 6 5 14 27 43 -16

15. Augsburg 22 25 5 7 13 34 46 -12

16. Stuttgart 19 25 5 4 16 25 55 -30

17. Hannover 14 25 3 5 17 23 58 -35

18. Nuremberg 13 25 2 7 16 19 51 -32

* AFP