Eliminados da Champions, as duas equipes que mandam na Bundesliga, Bayern de Munique (1º) e Borussia Dortmund (2º) voltam as atenções para o torneio doméstico, no qual disputam com unhas e dentes o título.

O Dortmund não terá vida fácil em Berlim contra o Hertha (10º) no sábado. O time do técnico Lucien Favre busca recuperação, em um momento em que se vê imerso em uma grave crise de resultados desde o início de fevereiro, além de ter sido eliminado da Liga dos Campeões com facilidade pelo Tottenham (derrotas por 3-0 e 1-0).

O Hertha é o décimo colocado e mantém uma irregularidade que o persegue na temporada, mas é uma equipe imprevisível capaz de dar um susto em seus melhores dias.

É verdade que o Dortmund está empatado em pontos com o Bayern, líder pelo saldo de gol. Mas a jovem equipe de Favre parece ter perdido todos os automatismos, acumulando três empates, uma derrota e duas vitórias em suas seis últimas partidas na Bundesliga.

O Bayern, que recebe o modesto Mainz (13º), terá que digerir muito rápido a enorme decepção de sua derrota para o Liverpool na quarta-feira por 3 a 1, um resultado que o tirou da Champions após empatar sem gol na ida. O técnico Niko Kovac poderia poupar alguns jogadores.

Um dia depois da derrota, as críticas são ferozes: a imprensa alemã lamentava o fim de uma era dourada no Bayern, a cautela tática de Kovac e o fato que o gigante bávaro tenha saído do grupo de elite do futebol europeu.

A equipe, porém, poderia ganhar algum consolo conquistando um sétimo título alemão consecutivo. Os bávaros somam 12 vitórias nas últimas 13 partidas na Bundesliga.

-- Programação e resultados da 26ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

(16h30) B. Moenchengladbach - Freiburg

- Sábado:

(11h30) Augsburg - Hannover

Wolfsburg - Fortuna Dusseldorf

Stuttgart - Hoffenheim

Schalke 04 - RB Leipzig

(14h30) Hertha Berlim - Borussia Dortmund

- Domingo:

(09h30) Bayer Leverkusen - Werder Bremen

(11h30) Eintracht Frankfurt - Nuremberg

(14h00) Bayern de Munique - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 57 25 18 3 4 62 27 35

2. Borussia Dortmund 57 25 17 6 2 61 28 33

3. RB Leipzig 46 25 13 7 5 43 20 23

4. B. Moenchengladbach 46 25 14 4 7 44 30 14

5. Eintracht Frankfurt 43 25 12 7 6 50 30 20

6. Bayer Leverkusen 42 25 13 3 9 46 37 9

7. Wolfsburg 39 25 11 6 8 39 37 2

8. Hoffenheim 37 25 9 10 6 49 37 12

9. Werder Bremen 36 25 9 9 7 43 37 6

10. Hertha Berlim 35 25 9 8 8 38 36 2

11. Fortuna Dusseldorf 31 25 9 4 12 31 45 -14

12. Freiburg 30 25 7 9 9 36 41 -5

13. Mainz 30 25 8 6 11 27 39 -12

14. Schalke 04 23 25 6 5 14 27 43 -16

15. Augsburg 22 25 5 7 13 34 46 -12

16. Stuttgart 19 25 5 4 16 25 55 -30

17. Hannover 14 25 3 5 17 23 58 -35

18. Nuremberg 13 25 2 7 16 19 51 -32

* AFP