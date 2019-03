O tenista suíço Roger Federer derrotou o britânico Kyle Edmund (6-1, 6-4) e agora vai enfrentar o polonês Hubert Hurkacz, de 22 anos (15 a menos que ele) nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells.

Hurkacz venceu o canadense Denis Shapovalov (número 24) por 7-6 (7/3), 2-6, 6-3.

"Me sinto ótimo. Não sinto nenhum cansaço por ter jogado em Dubai nem pelo que joguei aqui", disse o suíço após o jogo.

Federer tenta superar Djokovic - ambos têm cinco títulos - enquanto Rafael Nadal espera se aproximar deles, com três troféus do primeiro Masters 1000 da temporada.

O espanhol, número 2 do mundo, se classificou facilmente às quartas ao vencer o sérvio Filip Krajinovic mais cedo.

Nadal derrotou o número 113 do mundo em dois sets, 6-3, 6-4, após uma hora e 26 minutos de jogo.

O espanhol venceu as três primeiras partidas da edição 2019 do torneio em dois sets, concedendo apenas 13 games no caminho.

Nas quartas de final, Nadal enfrentará o vencedor do confronto entre o americano John Isner, número 9 do mundo, e o russo Karen Khachanov (13º).

"(Estou) muito feliz por estar nas quartas outra vez. É uma grande notícia ter vencido três partidas sem ceder um set. Joguei um pouco pior que ontem (contra o argentino Diego Schwartzman) mas estou contente (por ter vencido) um adversário que vinha jogando muito bem", disse Rafa.

"Agora tenho um dia e meio de descanso que vai ser muito bom para desfrutar Indian Wells e treinar um pouco", afirmou.

Resultados de quarta-feira:

Hombres (oitavas de final):

Gael Monfils (FRA/N.18) x Philipp Kohlschreiber (ALE) 6-0, 6-2

Dominic Thiem (AUT/N.7) x Ivo Karlovic (CRO) 6-4, 6-3

Milos Raonic (CAN/N.13) x Jan-Lennard Struff (ALE) 6-4, 6-3

Miomir Kecmanovic (SRV) x Yoshihito Nishioka (JAP) 6-4, 0-0 y abandono

Hubert Hurkacz (POL) x Denis Shapovalov (CAN/N.24) 7-6 (7/3), 2-6, 6-3

Roger Federer (SUI/N.4) x Kyle Edmund (GBR/N.22) 6-1, 6-4

Karen Khachanov (RUS/N.12) x John Isner (EUA/N.8) 6-4, 7-6 (7/1)

Rafael Nadal (ESP/N.2) x Filip Krajinovic (SRV) 6-3, 6-4

- Mulheres (quartas de final):

Bianca Andreescu (CAN) x Garbiñe Muguruza (ESP/N.20) 6-0, 6-1

Elina Svitolina (UCR/N.6) x Markéta Vondrousová (TCH) 4-6, 6-4, 6-4

* AFP