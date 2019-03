O suíço Roger Federer cumpriu nesta sexta-feira com os prognósticos, derrotando o polonês Hubert Hurkacz para esperar pelo espanhol Rafael Nadal nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells.

Nadal (N.2) enfrentará ainda nesta sexta o russo Karen Khachanov e, em caso de vitória, medirá forças com o suíço na penúltima fase do torneio no deserto californiano.

Federer, numero 4 do mundo, não teve muito trabalho com seu adversário do dia, vencendo em dois sets, duplo 6-4, em apenas uma hora e 14 minutos de jogo.

Hurkacz, 22 anos, disputava seu primeiro Indian Wells e se tornou a grande surpresa da competição, derrotando no caminho favoritos como o francês Lucas Pouille (N.28), o japonês Kei Nishikori (N.6) e o canadense Denis Shapovalov (N.24).

