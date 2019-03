O Conselho da Fifa, reunido nesta sexta-feira em Miami, recomendou aumentar de 32 para 48 o número de seleções que disputarão a Copa do Mundo do Catar-2022. A decisão final sobre a mudança será tomada em junho no Congresso da entidade em Paris, anunciou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Este novo formato, que significa um aumento de 64 para 80 jogos na competição, estava previsto para acontecer somente na Copa do Mundo de 2026 e obrigará um país vizinho do Catar a sediar várias partidas.

A Fifa também validou o uso do assistente de vídeo (VAR) na Copa do Mundo de futebol feminino da França-2019 (7 de junho-7 de julho). o VAR foi usado pela primeira em uma grande competição internacional na Copa do Mundo da Rússia, no ano passado.

o Conselho da entidade também decidiu pela ampliação do formato do Mundial de Clubes, que a partir de 2021 será disputado por 24 equipes e substituirá a Copa das Confederações no calendário internacional.

A Uefa questiona fortemente a ampliação do Mundial de Clubes, temendo que esta competição ameace à Liga dos Campeões e sobrecarregue o calendário.

Os clubes europeus entregaram uma carta a Infantino antes da reunião do Conselho da Fifa, afirmando que boicotariam o Mundial de Clubes caso o novo formato fosse aprovado, informou um porta-voz da Associação Europeia de Clubes (ECA), entidade que reúne todos os principais clubes do Velho Continente.

* AFP