"Eles foram superiores em todos os níveis", declarou o atacante francês do Atlético de Madrid Antoine Griezmann, nesta terça-feira após perder por 3 a 0 para a Juventus e ser eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Não conseguimos encontrar nosso jogo. Sabíamos que seria difícil. Hoje, tivemos um dia ruim. Todos estamos tristes, eu o primeiro", lamentou o campeão do mundo com a França.

"Me sinto um pouco culpado porque não entrei no jogo. Hoje, não conseguiu entrar na partida, diferentemente do jogo de ida (vitória por 2-0 do Atlético). Eles foram superiores em todos os níveis. Foram superiores", continuou o atacante.

"Escolhemos o dia errado para estragar tudo. Assim foi. Todo mundo está chateado", concluiu após a partida.

* AFP