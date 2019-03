O atacante do Manchester United Anthony Martial, com problemas no joelho direito, vai desfalcar a França nos jogos contra Moldávia e Islândia e foi substituído por Thomas Lemar, do Atlético de Madrid, anunciou neste domingo (17) a Federação Francesa, na véspera da concentração em Clairefontaine.

Esta ausência representa um golpe duro para Martial, que já havia ficado de fora da lista anterior por lesão e do grupo que conquistou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Já Lemar, que conquistou a Copa do Mundo, vive um momento complicado com o Atlético. Esta semana o time da capital espanhola perdeu por 3 a 0 para a Juventus em Turim, e foi eliminado da Champions.

A seleção francesa viaja na sexta-feira à Moldávia, antes de receber na segunda-feira, dia 25, a Islândia no Stade de France, pelas eliminatórias da Eurocopa 2020.

* AFP