O Borussia Moenchengladbach, terceiro colocado da Bundesliga, só empatou em 1 a 1 nesta sexta-feira com o Freiburg (11º), na primeira partida da 26ª rodada, e colocou em risco a vaga na próxima Liga dos Campeões.

Com o resultado, o Glabach tem apenas um ponto de vantagem sobre o Leipzig (4º), que visita no sábado o Schalke (14º), enquanto o quinto colocado Eintracht Frankfurt, a quatro pontos, pode se aproximar perigosamente em caso de vitória no domingo contra o lanterninha Nuremberg.

Os quatro primeiros colocados da Bundesliga se classificam à Liga dos Campeões na próxima temporada.

-- Programação e resultados da 26ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

B. Moenchengladbach - Freiburg 1 - 1

- Sábado:

(11h30) Augsburg - Hannover

Wolfsburg - Fortuna Dusseldorf

Stuttgart - Hoffenheim

Schalke 04 - RB Leipzig

(14h30) Hertha Berlim - Borussia Dortmund

- Domingo:

(09h30) Bayer Leverkusen - Werder Bremen

(11h30) Eintracht Frankfurt - Nuremberg

(14h00) Bayern de Munique - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 57 25 18 3 4 62 27 35

2. Borussia Dortmund 57 25 17 6 2 61 28 33

3. B. Moenchengladbach 47 26 14 5 7 45 31 14

4. RB Leipzig 46 25 13 7 5 43 20 23

5. Eintracht Frankfurt 43 25 12 7 6 50 30 20

6. Bayer Leverkusen 42 25 13 3 9 46 37 9

7. Wolfsburg 39 25 11 6 8 39 37 2

8. Hoffenheim 37 25 9 10 6 49 37 12

9. Werder Bremen 36 25 9 9 7 43 37 6

10. Hertha Berlim 35 25 9 8 8 38 36 2

11. Freiburg 31 26 7 10 9 37 42 -5

12. Fortuna Dusseldorf 31 25 9 4 12 31 45 -14

13. Mainz 30 25 8 6 11 27 39 -12

14. Schalke 04 23 25 6 5 14 27 43 -16

15. Augsburg 22 25 5 7 13 34 46 -12

16. Stuttgart 19 25 5 4 16 25 55 -30

17. Hannover 14 25 3 5 17 23 58 -35

18. Nuremberg 13 25 2 7 16 19 51 -32

* AFP